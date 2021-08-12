Белая линия - как граница между мирами

Более 80 работ отражают творческий путь живописца. Куратор выставки, искусствовед Карин Тайдре называет прологом экспозиции работу "Созерцая белую линию", герой которой сосредоточен на осознании потенциала белой линии как границы между внешним и внутренним мирами. Окружающие пейзажи, лики святых, портрет - как своеобразная формула тематики и сюжетов его работ.

Значительная часть творчества Бориса Уварова посвящена библейским сюжетам. Цикл "Странники Земли нашей" создавался на протяжении многих лет, рассказывая о тех, кто ищет смысл жизни в путешествии и встречах с мудрецами.

Среди пейзажей особое место занимают виды Нарвы - смелые решения в цвете позволили автору передать сам дух любимого города, в пятнах шелушащихся стен художник передает свое отношение к историческим событиям и фактам частной жизни.