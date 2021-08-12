Кохтла-Ярве не нашел к началу учебного года директора для Ярвеской школы

В объявленном весной конкурсе приняли участие пять кандидатов, сказала заместитель мэра города Кохтла-Ярве Нина Алексеева, но ни одного подходящего среди них не оказалось. "Для нас было важно мнение как попечительского совета, так и учителей. Конкурсная комиссия из пяти человек посчитала, что ни одного подходящего среди них нет", - отметила Алексеева.