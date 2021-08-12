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Кохтла-Ярве не нашел к началу учебного года директора для Ярвеской школы

Нынешней весной Анне Эндъярв ушла с поста директора Ярвеской школы Кохтла-Ярве и приступила к работе в должности эксперта Министерства образования и науки, где сфера ее деятельности - заниматься иноязычными учениками по всей Эстонии. ФОТО: Matti Kamara / Pohjarannik

Кохтла-Ярве не нашел за лето нового директора для Ярвеской школы, и горуправление готовит очередной конкурс.

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В объявленном весной конкурсе приняли участие пять кандидатов, сказала заместитель мэра города Кохтла-Ярве Нина Алексеева, но ни одного подходящего среди них не оказалось. "Для нас было важно мнение как попечительского совета, так и учителей. Конкурсная комиссия из пяти человек посчитала, что ни одного подходящего среди них нет", - отметила Алексеева.

По словам заместителя мэра, найти директора для школы непросто, потому что требования высоки: от наличия степени магистра до прохождения обучения в области управления и наличия управленческого опыта. Не все кандидаты соответствовали требованиям. Некоторые из тех, кто соответствовал, в ходе конкурса отказались от участия.

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