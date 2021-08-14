Сб, 14.08.2021
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Как в Ида-Вирумаа смог бы появиться следующий Валерий Карпин?

По мнению тренера клуба "FC Phoenix" Игоря Шашкова и члена правления "FC Phoenix" Сергея Иванова, юный футболист должен жить футболом. ФОТО: Matti Kamara (Pohjarannik)

Будущее нашего футбола - за нашей молодежью, но что ей нужно для развития? Деньги, дисциплина, мотивация, авторитеты или что-то еще?

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- Сейчас у молодежи другие интересы, - говорит член правления йыхвиского футбольного клуба "FC Phoenix" Сергей Иванов. Его поколению и в голову не приходило пропустить футбольную тренировку, однако теперь все совсем иначе. "Если накрапывает дождь, то родитель решает, что сегодня он своего ребенка на тренировку не поведет".

- Для нас возможность поиграть в футбол была величайшим счастьем, - соглашается тренер "FC Phoenix" Игорь Шашков. По его мнению, сегодня именно родители должны пробуждать в детях интерес к спорту и давать возможность им заниматься. У самих современных детей это желание невелико. "Мы говорим, что три тренировки в неделю - это нормально, но на самом деле это ненормально, и мы лишь обманываем себя. Футболом надо жить, надо верить, что из тебя получится игрок", - добавляет Шашков.

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