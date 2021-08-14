Как в Ида-Вирумаа смог бы появиться следующий Валерий Карпин?
Будущее нашего футбола - за нашей молодежью, но что ей нужно для развития? Деньги, дисциплина, мотивация, авторитеты или что-то еще?
Будущее нашего футбола - за нашей молодежью, но что ей нужно для развития? Деньги, дисциплина, мотивация, авторитеты или что-то еще?
- Сейчас у молодежи другие интересы, - говорит член правления йыхвиского футбольного клуба "FC Phoenix" Сергей Иванов. Его поколению и в голову не приходило пропустить футбольную тренировку, однако теперь все совсем иначе. "Если накрапывает дождь, то родитель решает, что сегодня он своего ребенка на тренировку не поведет".