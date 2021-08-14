ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Когда руководитель школы политизирован

В сегодняшней газете мы пишем о том, что Йыхвиское волостное управление сделало ей предупреждение о необходимости воздерживаться от нанесения вреда репутации работодателя и нарушения обязанности лояльности. Хотя волостная управа в своем предупреждении отрицает, что хотела уволить директора, такую возможность, насколько нам известно, основательно взвешивали. Руководители волости поняли, что неразумно непосредственно перед местными выборами делать из директора школы мученицу и этим добровольно раздавать очки политическим оппонентам.

Произошло бы все это, если бы Шульгина не занималась политикой? Возможно, что производство по делу о проступке в связи с предполагаемыми нарушениями, установленными при трудоустройстве своих родственников, так или иначе имело бы место. А может, и нет. Потому что не верится, что заявление об этих нарушениях в полицию не было политически мотивированным.

С директорами школ дела обстоят так, что их влияние на местном политическом ландшафте ценится и его опасаются. Поэтому время от времени вокруг них все же возникают политические скандалы.

Самым знаковым из них был случай директора Кохтла-Ярвеской гимназии Сирье Йыэмаа 20 лет назад, когда городские власти в результате конкурса, превратившегося в фарс, сняли директора с должности, из-за чего разразился общегосударственный скандал. Ситуация стала настолько неприятной для руководства государства, что изменили закон, заменив срочные трудовые договоры директоров бессрочными.