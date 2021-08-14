ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Когда руководитель школы политизирован
Глядя на то, что уже некоторое время происходит вокруг Ирины Шульгиной, директора Йыхвиской русской основной школы, мы можем ощутить некое дежавю.
Глядя на то, что уже некоторое время происходит вокруг Ирины Шульгиной, директора Йыхвиской русской основной школы, мы можем ощутить некое дежавю.
В сегодняшней газете мы пишем о том, что Йыхвиское волостное управление сделало ей предупреждение о необходимости воздерживаться от нанесения вреда репутации работодателя и нарушения обязанности лояльности. Хотя волостная управа в своем предупреждении отрицает, что хотела уволить директора, такую возможность, насколько нам известно, основательно взвешивали. Руководители волости поняли, что неразумно непосредственно перед местными выборами делать из директора школы мученицу и этим добровольно раздавать очки политическим оппонентам.
Произошло бы все это, если бы Шульгина не занималась политикой? Возможно, что производство по делу о проступке в связи с предполагаемыми нарушениями, установленными при трудоустройстве своих родственников, так или иначе имело бы место. А может, и нет. Потому что не верится, что заявление об этих нарушениях в полицию не было политически мотивированным.
С директорами школ дела обстоят так, что их влияние на местном политическом ландшафте ценится и его опасаются. Поэтому время от времени вокруг них все же возникают политические скандалы.
Самым знаковым из них был случай директора Кохтла-Ярвеской гимназии Сирье Йыэмаа 20 лет назад, когда городские власти в результате конкурса, превратившегося в фарс, сняли директора с должности, из-за чего разразился общегосударственный скандал. Ситуация стала настолько неприятной для руководства государства, что изменили закон, заменив срочные трудовые договоры директоров бессрочными.
Из недавнего прошлого также помним позорное увольнение директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, не говоря уж об изгнании директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу. Все эти случаи - дело рук политиков, и директора школ должны извлечь из этого урок и воздерживаться от участия в текущей политике. Разговоры о том, что в противном случае они не смогут высказываться по вопросам местного просвещения, не соответствуют действительности. Чтобы участвовать, к примеру, в работе волостной комиссии по образованию, не обязательно быть членом волостного собрания.