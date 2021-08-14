Под руководством 18 лет возглавлявшего Ида-Вирускую центральную больницу Тармо Баклера было построено несколько новых больничных корпусов, реновировались здания, в больницу приехали новые врачи из Таллинна и Тарту, а также из России, Украины и Молдовы. Во время кризиса потребовалось быстро создать коронавирусное отделение и существенно реорганизовать работу больницы. В интервью "Северному побережью" непосредственно перед уходом на должность руководителя Восточно-Таллиннской центральной больницы Баклер говорит, что работа в ида-вируской больнице была и остается достаточно интересной, чтобы заниматься ею и дальше. "Но такие приглашения поступают, может, пару раз в жизни", - объясняет он смену места работы.