В Ахтме из-за сланцевой почвы загорелось здание

11 августа утром проезжавший мимо водитель грузовика сообщил в центр тревоги, что в поселении Ритсика в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве над промышленным зданием поднимается дым. Поспешившие на место спасатели обнаружили здание площадью 3000 квадратных метров, открытым пламенем горела часть площадью около 600 квадратных метров. Спасатели локализовали пожар меньше чем за час. Охваченный огнем бокс был заполнен автобусными сиденьями, соседние помещения были повреждены дымом.

Идаский спасательный центр сообщил, что пожар с большой долей вероятности начался из-за возгорания сланца в почве.

Сланец использовался при строительстве данного здания в качестве насыпного грунта. По неизвестным причинам 7 августа сланец в почве близ здания начал гореть, а 11 августа из-за выделяемого при горении тепла и газов загорелись складированные в гараже автобусные сиденья.

Чтобы извлечь тлеющий сланец, спасатели выкопали экскаватором яму глубиной 5-8 метров и размерами 13х8 метров. "Выкопанная сланцевая масса дымится. При изменении направления ветра окрестные жители могут почувствовать запах дыма и горения, исходящий от выкопанной массы", - сообщил пресс-секретарь спасательного центра.