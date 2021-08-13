День мызных кафе пройдет от Тудулинна до Мяэтагузе

Новым участником нынешнего Дня мызных кафе стал Тудулинна. Именно оттуда в субботу утром также начнется ралли кафе. В Линнамяэ возле старой церкви в 10.00 откроется кафе "Tornikuke". Музыкальные впечатления предложит саксофонист Хенри Арукюла. В гости к детям придет клоун Умми. Об истории мызы Тудулинна расскажет Андрес Мересмаа. В Тудулинна программа продолжится до вечерних часов, поскольку в этот же день состоится и летний фестиваль "Огни Тудулинна".

Затем, в 12 часов дня, в парке мызы Ийзаку откроется кафе исчезнувшей мызы. Хорошее и лучшее предложат ийзакуский драмкружок и "Lammas ja Roos". Перед гостями выступит квинтет медных духовых инструментов "Tuulisbrass". О старых корчмах поведает Анне Нургамаа.

Кафе "Helen&Marju&CO" откроется в парке мызы Иллука в 14.00. В это же время выступит местная молодежь, а затем состоится выступление Марианне Лейбур и Карла Мадиса Пеннара. Хозяйка мызы Эне Раудар подробнее расскажет об мызе Иллука и ее истории.

Четвертое мызное кафе приглашает в Кийкла. Здесь проводятся мероприятия уже с 12 часов дня, потому что также отмечается 4-й Кийклаский день качелей. Мызные кафе "Kiikla Kiigelind" и "Tagavälja talu koduköök" откроются в 17.00, а концерт дадут Прийт Пихлап и Меэлис Пундер.

Перед Мяэтагузеской винокурней откроют свое кафе хутор Тагавялья и мяэтагузеские добровольные спасатели. В 20.00 концерт в парке мызы Мяэтагузе даст заядлый путешественник Яан Тятте, у которого в запасе много историй. Впечатления от мызы Мяэтагузе пополнятся экскурсией по мызе, которую проведет Хелди Айа.