В Нарва-Йыэсуу погиб водитель машины, врезавшейся в дерево
В Нарва-Йыэсуу автомобиль выехал с дороги и врезался в дерево, водитель погиб, сообщает портал rus.err.ee со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.
В Нарва-Йыэсуу автомобиль выехал с дороги и врезался в дерево, водитель погиб, сообщает портал rus.err.ee со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.
В субботу в 18.55 Центр тревоги получил сообщение, что на дороге Нарва–Нарва-Йыэсуу–Хийеметса в Нарва-Йыэсуу с дороги выехал автомобиль и врезался в дерево.
Патрульный полицейский Нарвского отделения полиции Каспар Кантс рассказал, что ДТП произошло в Кудрукюла на 11-м километре дороги Нарва–Нарва-Йыэсуу–Хийеметса.
По предварительной информации, двигавшийся в сторону Нарва-Йыэсуу автомобиль "Chrysler" выехал с дороги и врезался в дерево. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что за рулем был 63-летний мужчина. Он получил очень тяжелые травмы и скончался на месте. Мужчина находился в машине один. Возможное опьянение выяснит экспертиза.
По словам Кантса, собранная на месте информация дает основание полагать, что водителю могло стать плохо во время езды. "На дороге нет следов торможения и машина плавно отклонилась на обочину справа и затем врезалась в дерево. По предварительной информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности", –сказал Кантс.
ДТП произошло на участке дороги с максимально разрешенной скоростью в 70 км/ч. Дорожные условия были хорошие.
В этом году в Эстонии произошло более 950 ДТП, в них погибло 35 и пострадало более 1000 человек. В Ида-Вирумаа произошло 90 ДТП, погибло два человека, пострадало 95 человек.