ВИДЕО ⟩ Большое строительство в Йыхви: стены основной школы поднимаются, променад и стадион близятся к завершению

По словам проектного руководителя волостного управления Евгения Корнильцева, на променаде необходимо еще установить уличную мебель и провести работы по асфальтированию. На стадионе беговые дорожки уже размечены, на футбольном поле уложена половина предварительно выращенного газона. Приступают к установке трибуны.

Корнильцев надеется, что стадион можно будет использовать для бега уже в сентябре. А на футбольном поле газону потребуется полтора месяца, чтобы прижиться.

По соседству с променадом и стадионом началось строительство новой основной школы, уже возводятся стены первого этажа. Закладка краеугольного камня нового школьного здания запланирована на 16 сентября. К тому времени, по словам Корнильцева, вероятно, будет установлено первое перекрытие.

Новое здание Йыхвиской основной школы расположится между государственной гимназией и спортивным холлом. ФОТО: Eskiis / Kauss Arhitektuur OÜ