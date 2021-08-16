ВИДЕО ⟩ Большое строительство в Йыхви: стены основной школы поднимаются, променад и стадион близятся к завершению
В образовательном городке в Йыхвиском микрорайоне на финишную прямую вышло строительство как променада, так и стадиона.
В образовательном городке в Йыхвиском микрорайоне на финишную прямую вышло строительство как променада, так и стадиона.
По словам проектного руководителя волостного управления Евгения Корнильцева, на променаде необходимо еще установить уличную мебель и провести работы по асфальтированию. На стадионе беговые дорожки уже размечены, на футбольном поле уложена половина предварительно выращенного газона. Приступают к установке трибуны.
Корнильцев надеется, что стадион можно будет использовать для бега уже в сентябре. А на футбольном поле газону потребуется полтора месяца, чтобы прижиться.
По соседству с променадом и стадионом началось строительство новой основной школы, уже возводятся стены первого этажа. Закладка краеугольного камня нового школьного здания запланирована на 16 сентября. К тому времени, по словам Корнильцева, вероятно, будет установлено первое перекрытие.
Строительство здания школы на 510 ученических мест должно быть завершено летом следующего года и обойдется более чем в 7,4 миллиона евро, что на 1,3 миллиона больше, чем планировала волостная управа.