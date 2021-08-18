На "Järve Biopuhastus" взорвался метан, люди не пострадали

17 августа в 21.13 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Уус-Техазе в Кохтла-Ярве на биоочистной станции произошел взрыв. Поспешившие на место спасатели обнаружили здание с выбитыми в результате взрыва окнами и разрушенными стеновыми панелями.

Пожар быстро взяли под контроль, и в 22.07 спасательные работы были завершены. По предварительным данным, скопившийся в здании газ взорвался из-за искры от электродвигателя. Точные обстоятельства выяснит дальнейшее расследование.