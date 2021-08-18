43 временных ресторана откроются в выходные в Причудье

На проводимом уже в четвертый раз фестивале "Улица причудской еды" предлагают все лучшее, что можно приготовить из местных продуктов - как традиционные блюда причудской кухни, так и блюда, приготовленные с современным акцентом.

В Причудье сейчас самое изобильное время, когда созрели всевозможные дары садов, лесов и полей. Из всего этого 43 pop-up-ресторана от Васкнарвы до Сааболда приготовят свои лучшие блюда, чтобы порадовать посетителей. Также в эти выходные в бесчисленных торговых точках Причудья можно будет купить с собой все то богатство, которое растет у Чудского озера.

В границах Ида-Вирумаа должны открыться восемь ресторанов: в Васкнарве, Алайыэ, Тудулинна, Леммаку, Раннапунгерья, Каукси и их окрестностях.

В этом году причудской едой можно насладиться также в портах, где в качестве двухдневных ресторанов ждут своих гостей порты Васкнарва, Муствеэ, тартуский "Lodjakoda", Луунья, Ряпина, Лоботка и Вярска. Pop-up-рестораны открыты с 11.00 до 21.00 21 августа и с 11.00 до 17.00 22 августа.