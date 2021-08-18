43 временных ресторана откроются в выходные в Причудье
21 и 22 августа 43 pop-up-ресторана откроют свои двери на берегах Чудского, Теплого и Псковского озер на протяжении 175-километрового пути.
21 и 22 августа 43 pop-up-ресторана откроют свои двери на берегах Чудского, Теплого и Псковского озер на протяжении 175-километрового пути.
На проводимом уже в четвертый раз фестивале "Улица причудской еды" предлагают все лучшее, что можно приготовить из местных продуктов - как традиционные блюда причудской кухни, так и блюда, приготовленные с современным акцентом.
В Причудье сейчас самое изобильное время, когда созрели всевозможные дары садов, лесов и полей. Из всего этого 43 pop-up-ресторана от Васкнарвы до Сааболда приготовят свои лучшие блюда, чтобы порадовать посетителей. Также в эти выходные в бесчисленных торговых точках Причудья можно будет купить с собой все то богатство, которое растет у Чудского озера.
В границах Ида-Вирумаа должны открыться восемь ресторанов: в Васкнарве, Алайыэ, Тудулинна, Леммаку, Раннапунгерья, Каукси и их окрестностях.
В этом году причудской едой можно насладиться также в портах, где в качестве двухдневных ресторанов ждут своих гостей порты Васкнарва, Муствеэ, тартуский "Lodjakoda", Луунья, Ряпина, Лоботка и Вярска. Pop-up-рестораны открыты с 11.00 до 21.00 21 августа и с 11.00 до 17.00 22 августа.
175-километровый путь дает возможность рассредоточить pop-up-рестораны, причем большинство из них будут работать на открытом воздухе. По словам координатора фестиваля Трийну Аккерманн, будут соблюдать действующие разрешенные ограничения по числу посетителей, и нет необходимости предъявлять свидетельство о вакцинации, перенесенном заболевании коронавирусом или тесте.