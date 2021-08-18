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Йыхви обновил территорию памятника павшим в Освободительной войне

К Дню восстановления независимости на территории памятника павшим в Освободительной войне будет уложено новое покрытие. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

К годовщине восстановления независимости Эстонской Республики Йыхвиская волость обновила территорию памятника павшим в Освободительной войне, расположенного рядом с церковным парком.

В ходе работ строители убрали с дорожек и площадки щебень, уложенный в прошлом десятилетии в ходе первого этапа строительства променада, и заменили его брусчаткой.

- Было условие, что работы должны быть выполнены к 19 августа, - сказал советник Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамм. Он добавил, что единственная проблема была в том, прибудет ли брусчатка вовремя, потому что сейчас в целом есть сложности с доступностью строительного материала.

Для замены покрытия волостное управление объявило тендер, который выиграл ИП Рейн Пеэп. Стоимость работ составила более 17000 евро.

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