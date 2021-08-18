Йыхви обновил территорию памятника павшим в Освободительной войне
К годовщине восстановления независимости Эстонской Республики Йыхвиская волость обновила территорию памятника павшим в Освободительной войне, расположенного рядом с церковным парком.
К годовщине восстановления независимости Эстонской Республики Йыхвиская волость обновила территорию памятника павшим в Освободительной войне, расположенного рядом с церковным парком.
В ходе работ строители убрали с дорожек и площадки щебень, уложенный в прошлом десятилетии в ходе первого этапа строительства променада, и заменили его брусчаткой.
- Было условие, что работы должны быть выполнены к 19 августа, - сказал советник Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамм. Он добавил, что единственная проблема была в том, прибудет ли брусчатка вовремя, потому что сейчас в целом есть сложности с доступностью строительного материала.
Для замены покрытия волостное управление объявило тендер, который выиграл ИП Рейн Пеэп. Стоимость работ составила более 17000 евро.