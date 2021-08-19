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СПАСАТЕЛИ ⟩ Собака была спасена из колодца
16-17 августа 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Вечером 16 августа в центр тревоги поступило сообщение о том, что в находящийся в лесу на дороге, ведущей на Нарвскую электростанцию, колодец провалилась собака.

Спасатели достали животное из колодца. Он был наполнен водой. "После того как собака была освобождена, она побежала по своим обычным делам", - сообщили в спасательном центре после того, как вытащили бобика на поверхность. 

Котенок застрял в сетке

Утром 17 августа спасатели получили вызов на улицу Парги в Йыхви, где котенок головой застрял в сетке, ограждающей сад. Спасатели через несколько минут освободили животное и передали хозяину. Котенок не пострадал.

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