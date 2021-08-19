СПАСАТЕЛИ ⟩ Собака была спасена из колодца

СПАСАТЕЛИ ⟩ Собака была спасена из колодца16-17 августа 2021 г.
Вечером 16 августа в центр тревоги поступило сообщение о том, что в находящийся в лесу на дороге, ведущей на Нарвскую электростанцию, колодец провалилась собака.
Вечером 16 августа в центр тревоги поступило сообщение о том, что в находящийся в лесу на дороге, ведущей на Нарвскую электростанцию, колодец провалилась собака.
Спасатели достали животное из колодца. Он был наполнен водой. "После того как собака была освобождена, она побежала по своим обычным делам", - сообщили в спасательном центре после того, как вытащили бобика на поверхность.
Утром 17 августа спасатели получили вызов на улицу Парги в Йыхви, где котенок головой застрял в сетке, ограждающей сад. Спасатели через несколько минут освободили животное и передали хозяину. Котенок не пострадал.