МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.08-26.08 ⟩ Праздник песни "Наведем мосты", празднование годовщины восстановления независимости Эстонии
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 19 по 26 августа.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 19 по 26 августа.
Четверг, 19 августа
* В Нарве - фестиваль Свободы: 11.00 - дискуссия на тему Средней Азии в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" (на русском языке с переводом), 12.00 - лекция Марии Давыдовой "Новые технологии в современном театре" в студийном зале центра "Vaba Lava" (на английском языке), 13.00 - украинский фильм "Bad roads" в студийном зале центра "Vaba Lava", 16.00 - спектакль "Sacra Hungarica" на Кренгольме, 19.00 - спектакль "ERROR 403" на площадке по ул. Линда, 2, 19.00 - "Люди и цифры: Нарва" на площадке по ул. Линда, 2-4, 20.30 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2", 22.00 - "Philly Joe's", трио Тобиаса Таммеару "Bivium" в кафе "No2" и на культурном дворе. Информация: vabadusefestival.ee.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "В гостях у Лентяйки и Хвастунишки". Количество мест ограничено! Вход - 5 евро и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).
* На пикниковой сцене хутора Пости в Сака в 19.00 - Пауль Нейтсов с программой "Tears of Heaven". Билет - 12 евро, со значком друга - 10 евро. Кафе открыто с 17.00. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
* В Кивиылиском яблоневом парке - киносеанс на открытом воздухе: в 20.30 - "Сипсик", в 22.00 - "Eesti matus".
Пятница, 20 августа
* В Нарве - фестиваль Свободы: 11.30 - дискуссия на тему Украины и России в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" (на русском языке с переводом), 13.00 - спектакль "Кантград" на Кренгольме, 16.00 - спектакль "Ровеган" в black box центра "Vaba Lava", 17.00 - спектакль "Кантград" на Кренгольме, 18.00 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2" в центре "Vaba Lava". Информация: vabadusefestival.ee.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонии. Выступает Ален Везико. Вход по предъявлению COVID-сертификата.
* На йыхвиской музыкальной площадке в 16.00 - праздничный вечер "Любимой Эстонии!": 16.00 - Йыхвиский биг-бэнд и Пеэтер Прикс, 17.00 - для детей "Mironoff show", 18.00 - торжественные речи, концерт коллективов национальной культуры, 19.30 - ретробэнд "Regatt", 21.00 - рэпер Reket, 22.00-23.59 - видеодиско, DJ Андрус Кузьмин, 23.00 - фейерверк.
* В Кохтла-Нымме в честь Дня восстановления независимости Эстонии: 17.00 - фильм "Kratt" в народном доме, 19.00 - концерт поющих артистов на певческой сцене: Сандра Уусберг-Юкскюла и Андеро Эрмель представляют творчество Олава Эхала, "Mahavok", Рене Ээспере и других. Только киносеанс - 4-5 eвро, только концерт - 5 eвро, все мероприятие - 8 eвро.
* В Нарве в парке "EV100" в 19.00 в честь 30-летия независимости Эстонии - праздник совместного пения "Наведем мосты".
* В Ийзакуской церкви в 20.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независмости: "Tšellopoisid". Бесплатно.
Суббота, 21 августа
* В Тойла в 11.00 - утро природы: поход по дорожкам Игоря Северянина. Начало и окончание похода - на парковке у терм "Toila spa". Плата за участие - 10 eвро, для детей 4-14-ти лет - 6 eвро. Регистрация и дополнителная информация: ingrid@matkaklubi.ee, тел. 514 1692.
* В Нарве - фестиваль Свободы: 11.30 - дискуссия на тему Польши и Венгрии в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" (на английском языке с переводом), 14.00 - фильм "Bad roads" (Украина) в студийном зале центра "Vaba Lava", 16.00 - спектакль "Невидимые семьи" в black box центра "Vaba Lava", 18.00 - спектакль "Mein Kampf" в Доме культуры Ругодив, 21.00 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" и завершение фестиваля, 22.30 - группа "Avenue" в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" и на культурном дворе. Информация: vabadusefestival.ee.
* В Тойла в Оруском парке в 17.00 - концерт "Променад в Оруском парке": Мария Листра, Ханна-Лийна Выза, Юри Поотсманн и Якко Мальтис. Билеты в предварительной продаже - 10 eвро, семейный билет - 25 eвро, в день концерта обычный билет - 12 eвро, льготный билет - 10 eвро,семейный билет - 25 eвро.
* В Йыхвиском парке в 17.00 - музыкальный фестиваль "Kirde rock". Выступают "DB4", "Podvalstyle", "Rockshock", "Neljudi", "Vulgari Moribus". Хедлайнер "J.M.K.E".
* В Тойла на зеленой зоне у кафе "Pargi kohvik" в 21.30 - киносеанс на открытом воздухе: "O2". Билеты - 4-5 eвро.
Воскресенье, 22 августа
* На деревенской площадке в Люганузе в 15.00 - юбилейный тур Майта Мальтийса. Бесплатно.
Вторник, 24 августа
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "В гостях у Лентяйки и Хвастунишки". Количество мест ограничено! Вход - 5 евро и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).
Четверг, 26 августа
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - развлекательная программа "Вместе с нами веселей!". Количество мест ограничено! Вход бесплатный и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - вечер фортепианной музыки: Антон Роспутько (Австрия). Билеты - 8-17 eвро.
Четверг, 19 августа
* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт четвергов ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas", Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK".
Пятница, 20 августа
* В Вока в 11.00 (молодежь) и в 13.00 (мужчины) - этап баскетбольной серии Тойлаской волости, 3vs3.
* У Люганузеского молодежного дома в 11.00 - соревнование по уличному баскетболу.
Суббота, 21 августа
* В Тойласком порту в 12.00 - Тойлаская молодежная серия соревнований, парусный спорт.
* На Нарвском речном променаде в 21.00 - ночной забег по променаду.
Воскресенье, 22 августа
* В нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 12.00 - кросс на горных велосипедах "Äkke GP".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Narva Trans" - ФК "Kuressaar".
Среда, 25 августа
* На трассе для диск-гольфа в Ийзаку в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: "Jõhvi Phoenix" - "Saku Sporting II".
Четверг, 26 августа
* ВТойла в 17.30 - старт Ида-Вирумааских веловечеров "Stokker".
* В Йыхви в 18.00 - чемпионат Йыхви по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Воскресенье, 22 августа
* На Атсаламаской зоне отдыха с 10.00 до 14.00 - деревенская ярмарка. Предлагаем продукты питания, изделия ручной работы, сельскохозяйственные и садовые товары, различные услуги. Провайдеры должны зарегистрироваться заранее по тел. 511 7613 (Реэт).
Среда, 25 августа
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению валяных брошей. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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