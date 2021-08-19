МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.08-26.08 ⟩ Праздник песни "Наведем мосты", празднование годовщины восстановления независимости Эстонии

КУЛЬТУРА

Четверг, 19 августа

* В Нарве - фестиваль Свободы: 11.00 - дискуссия на тему Средней Азии в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" (на русском языке с переводом), 12.00 - лекция Марии Давыдовой "Новые технологии в современном театре" в студийном зале центра "Vaba Lava" (на английском языке), 13.00 - украинский фильм "Bad roads" в студийном зале центра "Vaba Lava", 16.00 - спектакль "Sacra Hungarica" на Кренгольме, 19.00 - спектакль "ERROR 403" на площадке по ул. Линда, 2, 19.00 - "Люди и цифры: Нарва" на площадке по ул. Линда, 2-4, 20.30 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2", 22.00 - "Philly Joe's", трио Тобиаса Таммеару "Bivium" в кафе "No2" и на культурном дворе. Информация: vabadusefestival.ee.

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "В гостях у Лентяйки и Хвастунишки". Количество мест ограничено! Вход - 5 евро и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).

* На пикниковой сцене хутора Пости в Сака в 19.00 - Пауль Нейтсов с программой "Tears of Heaven". Билет - 12 евро, со значком друга - 10 евро. Кафе открыто с 17.00. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

* В Кивиылиском яблоневом парке - киносеанс на открытом воздухе: в 20.30 - "Сипсик", в 22.00 - "Eesti matus".

Пятница, 20 августа

* В Нарве - фестиваль Свободы: 11.30 - дискуссия на тему Украины и России в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" (на русском языке с переводом), 13.00 - спектакль "Кантград" на Кренгольме, 16.00 - спектакль "Ровеган" в black box центра "Vaba Lava", 17.00 - спектакль "Кантград" на Кренгольме, 18.00 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2" в центре "Vaba Lava". Информация: vabadusefestival.ee.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонии. Выступает Ален Везико. Вход по предъявлению COVID-сертификата.

Reket. ФОТО: Частный архив

* На йыхвиской музыкальной площадке в 16.00 - праздничный вечер "Любимой Эстонии!": 16.00 - Йыхвиский биг-бэнд и Пеэтер Прикс, 17.00 - для детей "Mironoff show", 18.00 - торжественные речи, концерт коллективов национальной культуры, 19.30 - ретробэнд "Regatt", 21.00 - рэпер Reket, 22.00-23.59 - видеодиско, DJ Андрус Кузьмин, 23.00 - фейерверк.

* В Кохтла-Нымме в честь Дня восстановления независимости Эстонии: 17.00 - фильм "Kratt" в народном доме, 19.00 - концерт поющих артистов на певческой сцене: Сандра Уусберг-Юкскюла и Андеро Эрмель представляют творчество Олава Эхала, "Mahavok", Рене Ээспере и других. Только киносеанс - 4-5 eвро, только концерт - 5 eвро, все мероприятие - 8 eвро.

* В Нарве в парке "EV100" в 19.00 в честь 30-летия независимости Эстонии - праздник совместного пения "Наведем мосты".

* В Ийзакуской церкви в 20.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независмости: "Tšellopoisid". Бесплатно.

Суббота, 21 августа

* В Тойла в 11.00 - утро природы: поход по дорожкам Игоря Северянина. Начало и окончание похода - на парковке у терм "Toila spa". Плата за участие - 10 eвро, для детей 4-14-ти лет - 6 eвро. Регистрация и дополнителная информация: ingrid@matkaklubi.ee, тел. 514 1692.