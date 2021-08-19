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КРАСИВЫЙ ДОМ ЭСТОНИИ-2021 ⟩ Нынешние дома-победители стали результатом двух десятилетий любви и труда
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Хуторская усадьба 1926 года постройки сгорела в результате пожара от молнии. Новый дом построили максимально похожим.
В Ида-Вирумаа награду президента получат два дома, которые владельцы облагораживали в течение двадцати лет.
Что является критерием красивого дома?
В этом году Ида-Вирумааский союз самоуправлений выбрал победителей из шести домов, которые были представлены самоуправлениями на конкурс "Красивый дом Эстонии".
Члены оценочной комиссии, посетившие дома в июле, смотрели, чтобы дом и сад соответствовали окружающей среде. Комиссия оценивала общее пространственное воздействие, благоустройство, озеленение и малые формы. Именно эти два дома выделялись своей целостностью.
Жюри представило президенту:
- дом Эве и Яака Саар в деревне Вока Тойлаской волости
- дом Теа Лийва и Сандера Кивипалу по улице Лийва в Кивиыли