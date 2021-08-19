В Ида-Вирумаа награду президента получат два дома, которые владельцы облагораживали в течение двадцати лет.

Что является критерием красивого дома?

В этом году Ида-Вирумааский союз самоуправлений выбрал победителей из шести домов, которые были представлены самоуправлениями на конкурс "Красивый дом Эстонии".

Члены оценочной комиссии, посетившие дома в июле, смотрели, чтобы дом и сад соответствовали окружающей среде. Комиссия оценивала общее пространственное воздействие, благоустройство, озеленение и малые формы. Именно эти два дома выделялись своей целостностью.

Жюри представило президенту: