Чт, 19.08.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

Ольга Курдовская: Хотим ли мы оставить детям руины отживших свое домов?

Ольга Курдовская, председатель квартирного товарищества ФОТО: Частный архив

В Кохтла-Ярве состоялась встреча представителей квартирных товариществ с представителями "Kredex" по вопросу реновации многоквартирных домов при поддержке "Kredex". Это замечательная программа, поддерживающая собственников жилья в желании сделать свой дом наиболее энергоэффективным, а значит, комфортным для проживания. С этим спорить невозможно. Как и с тем, что, увы, наша реальность невыгодно отличается от реальности, к примеру, Таллинна и его окрестностей. Ко всему прочему мы не знаем реального состояния нашего жилого фонда. Мы не знаем насколько изношены наши дома, правильно ли содержались.

Поясню. В нашем регионе немало старых домов, построенных, начиная с 1946 года. Какие-то из них отживают свое. Кроме того, мы не можем игнорировать так называемые "малоквартирные" дома, коих у нас тоже хватает с лихвой. И для собственников квартир в таких домах, в конце 90-х годов переходивших на альтернативное отопление из-за неподъемных расходов на отопление, к примеру, двести пятьдесят тысяч евро, ровно половина от общей стоимости проекта, выделяемых "Kredex" при условии, что вы решили полностью реновировать дом, - неподъемная ноша, что-то из области фантастики, особенно с учетом того, что в этом доме есть нежилые квартиры либо собственники квартир, которые против каких-либо улучшений. Вернее, все хотят жить в красивом благоустроенном доме, но как только речь заходит о финансовой стороне вопроса, сразу весь пыл куда-то исчезает.

Конечно, специалисты рекомендуют обращаться в суд, дабы призвать к ответственности нерадивых собственников, однако у дома настолько много проблем, что эти судебные дела, затянувшиеся на годы, не добавляют радости руководству дома, которое зачастую вынуждено работать за 100 евро в месяц, а то и бесплатно, лишь бы в бюджет квартирного товарищества поступали хоть какие-то деньги.

Хорошо, допустим, в старый, но благополучный многоквартирный дом, имеющий платежеспособных собственников, все-таки решили вкладывать средства. В результате технического аудита выясняется, что степень износа дома составляет 80%. Я бы не торопилась. Необходимо получить оценку эксперта относительно того, сколько ваш дом еще прослужит, какова будет его стоимость на рынке недвижимости после реновации. Возможно, ему стоит дожить свой век без больших вложений, поскольку они просто бессмысленны.

Вообще, вопрос устаревшего жилья для меня всегда был болезненным. Потому что, тесно общаясь c разными людьми, в том числе и с молодежью, я вижу, как они не желают приобретать жилье в старых, морально и физически устаревших домах, но как загораются их глаза при обсуждении возможности реализации строительства нового жилого фонда. Ко всему прочему мы постоянно говорим об оттоке молодых людей, у нас не хватает специалистов.

Нужно строить новое. В этом я убеждена. Однако абсолютно не питаю иллюзий по этому поводу, понимая, что должно сойтись много факторов. Во-первых, у наших людей должна быть достойная оплата труда. Во-вторых, сюда должны захотеть приехать новые предприниматели, в том числе технологические компании, которые будут заинтересованы в хорошем, ликвидном жилом фонде хотя бы даже для своих работников. В-третьих, с омоложением жилого фонда омолодится и население. Для молодого специалиста, который рассматривает сегодня возвращение в регион, возможность приобрести квартиру в новом современном доме будет большим подспорьем при принятии окончательного решения.

Вот еще вопрос: мы, те, кто живет в старых домах, что оставим своим детям через 20, 30 лет? Покосившиеся потрескавшиеся стены? Пустые улицы и руины?

У нас и правда много проблем. При стоимости строительства нового жилого фонда на уровне столичном (потому что стройка одинакова по цене в любом регионе), отсутствие достаточного числа проектировщиков, архитекторов, экспертов, строителей. Дома с незаселенными квартирами, неотапливаемыми подъездами и должниками по коммунальным платежам. 

"Вообще, вопрос устаревшего жилья для меня всегда был болезненным. Потому что, тесно общаясь c разными людьми, в том числе и с молодежью, я вижу, как они не желают приобретать жилье в старых, морально и физически устаревших домах, но как загораются их глаза при обсуждении возможности реализации строительства нового жилого фонда".

Ольга Курдовская

Но у нас и немало достижений: приход новых современных предприятий, таких, как, например, завод по производству ветрогенераторов, открытие инновационного фонда "умного города", открытие уникальной технологической школы, строительство современного спортивно-оздоровительного центра, обновление больниц, развитие промышленных парков. И я сейчас не только о Кохтла-Ярве и Йыхви, я о регионе в целом. В целом, потому что для позитивных перемен необходимо сотрудничество между городами. Было бы неплохо создать некую общую концепцию привлекательности Ида-Вирумаа, такой "пакет услуг" для тех, кто раздумывает приехать сюда в качестве инвестора или специалиста. А инвестор и специалист хотят жить в современной реальности. Да и все хотят, молодые и пожилые, педагоги и врачи, работники разных сфер и студенты.

Варианты решения вышеупомянутых проблем необходимо обсуждать. Возможно, разумно создать целевое учреждение, призванное заниматься развитием жилого фонда. Возможно строительство нового жилья должно стать частью программы "Kredex", в рамках которой банки будут готовы дать беспроцентный кредит для покупки жилья в новостройке, а государство и предприятия, загрязняющие воздух, покрыть разницу, потому что стоимость на жилье в новостройке должна оставаться приемлемой как для жителей, так и приезжих.

И, конечно, мы должны не продолжать "латать дыры", а набраться смелости ставить перед собой амбициозные цели. Наши амбиции должны в идеале быть больше, чем возможности. Потому что только так эти возможности отыщутся и мы не оставим нашим детям пустые улицы и руины.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back