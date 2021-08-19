Ольга Курдовская: Хотим ли мы оставить детям руины отживших свое домов?
В Кохтла-Ярве состоялась встреча представителей квартирных товариществ с представителями "Kredex" по вопросу реновации многоквартирных домов при поддержке "Kredex". Это замечательная программа, поддерживающая собственников жилья в желании сделать свой дом наиболее энергоэффективным, а значит, комфортным для проживания. С этим спорить невозможно. Как и с тем, что, увы, наша реальность невыгодно отличается от реальности, к примеру, Таллинна и его окрестностей. Ко всему прочему мы не знаем реального состояния нашего жилого фонда. Мы не знаем насколько изношены наши дома, правильно ли содержались.