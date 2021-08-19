Ольга Курдовская: Хотим ли мы оставить детям руины отживших свое домов?

Поясню. В нашем регионе немало старых домов, построенных, начиная с 1946 года. Какие-то из них отживают свое. Кроме того, мы не можем игнорировать так называемые "малоквартирные" дома, коих у нас тоже хватает с лихвой. И для собственников квартир в таких домах, в конце 90-х годов переходивших на альтернативное отопление из-за неподъемных расходов на отопление, к примеру, двести пятьдесят тысяч евро, ровно половина от общей стоимости проекта, выделяемых "Kredex" при условии, что вы решили полностью реновировать дом, - неподъемная ноша, что-то из области фантастики, особенно с учетом того, что в этом доме есть нежилые квартиры либо собственники квартир, которые против каких-либо улучшений. Вернее, все хотят жить в красивом благоустроенном доме, но как только речь заходит о финансовой стороне вопроса, сразу весь пыл куда-то исчезает.

Конечно, специалисты рекомендуют обращаться в суд, дабы призвать к ответственности нерадивых собственников, однако у дома настолько много проблем, что эти судебные дела, затянувшиеся на годы, не добавляют радости руководству дома, которое зачастую вынуждено работать за 100 евро в месяц, а то и бесплатно, лишь бы в бюджет квартирного товарищества поступали хоть какие-то деньги.

Хорошо, допустим, в старый, но благополучный многоквартирный дом, имеющий платежеспособных собственников, все-таки решили вкладывать средства. В результате технического аудита выясняется, что степень износа дома составляет 80%. Я бы не торопилась. Необходимо получить оценку эксперта относительно того, сколько ваш дом еще прослужит, какова будет его стоимость на рынке недвижимости после реновации. Возможно, ему стоит дожить свой век без больших вложений, поскольку они просто бессмысленны.

Вообще, вопрос устаревшего жилья для меня всегда был болезненным. Потому что, тесно общаясь c разными людьми, в том числе и с молодежью, я вижу, как они не желают приобретать жилье в старых, морально и физически устаревших домах, но как загораются их глаза при обсуждении возможности реализации строительства нового жилого фонда. Ко всему прочему мы постоянно говорим об оттоке молодых людей, у нас не хватает специалистов.

Нужно строить новое. В этом я убеждена. Однако абсолютно не питаю иллюзий по этому поводу, понимая, что должно сойтись много факторов. Во-первых, у наших людей должна быть достойная оплата труда. Во-вторых, сюда должны захотеть приехать новые предприниматели, в том числе технологические компании, которые будут заинтересованы в хорошем, ликвидном жилом фонде хотя бы даже для своих работников. В-третьих, с омоложением жилого фонда омолодится и население. Для молодого специалиста, который рассматривает сегодня возвращение в регион, возможность приобрести квартиру в новом современном доме будет большим подспорьем при принятии окончательного решения.