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ТРУД ВСЕЙ ЖИЗНИ ⟩ В Кыннуском дендропарке можно за несколько часов увидеть виды деревьев со всего Северного полушария
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Аста Туусти говорит, что в первые годы существования дендропарка она довольно скептически относилась к идее преобразования природы. Но после смерти отца она начала читать об этих деревьях, и все это стало для нее интересным и особенным. В том числе и черемуха Маака, возле которой она сфотографировалась.
Эндель Кальюве создал дендропарк для того, чтобы обогатить ландшафт и найти продуктивные виды деревьев. Спустя 37 лет парк дает представление о том, как чужеродные виды здесь осваиваются и влияют на нашу природу.
В заложенный весной 1984 года Кыннуский дендропарк Эндель Кальюве первыми посадил сосны кедровые европейские. Они уже несколько десятков лет дают шишки, а семья ест их семена. Теперь деревья так вымахали, что растущие на макушке шишки уже не достать. На те, что осыпаются, рассчитывать не приходится - белки и кедровки добираются до семян первыми.