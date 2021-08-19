Эндель Кальюве создал дендропарк для того, чтобы обогатить ландшафт и найти продуктивные виды деревьев. Спустя 37 лет парк дает представление о том, как чужеродные виды здесь осваиваются и влияют на нашу природу.

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В заложенный весной 1984 года Кыннуский дендропарк Эндель Кальюве первыми посадил сосны кедровые европейские. Они уже несколько десятков лет дают шишки, а семья ест их семена. Теперь деревья так вымахали, что растущие на макушке шишки уже не достать. На те, что осыпаются, рассчитывать не приходится - белки и кедровки добираются до семян первыми.

Во время посадки этих сосен Кыннуского дендропарка еще не существовало, был опытный квартал-дендропарк рыболовецкого колхоза "Oktoober".