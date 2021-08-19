ТРУД ВСЕЙ ЖИЗНИ ⟩ В Кыннуском дендропарке можно за несколько часов увидеть виды деревьев со всего Северного полушария

Аста Туусти говорит, что в первые годы существования дендропарка она довольно скептически относилась к идее преобразования природы. Но после смерти отца она начала читать об этих деревьях, и все это стало для нее интересным и особенным. В том числе и черемуха Маака, возле которой она сфотографировалась. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik