ОДИН ВОПРОС ⟩ Что из событий 30-летней давности врезалось в память?

- Я тогда жил в Йыхвиском микрорайоне, и когда в первое утро пошел на работу пешком, город был пуст, только военные патрули двигались в центре города. У дверей ждал один кэгэбэшник. В таком случае ты ведь никогда не знаешь, какие у него планы, когда обнаруживаешь такого персонажа около своего кабинета. Он, правда, сказал, что только наблюдает и ничего другого он не делает. Тогда и пришлось действовать скрытно внутри дома - ведь нужно было, например, вынести из здания документы.