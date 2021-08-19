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ОДИН ВОПРОС ⟩ Что из событий 30-летней давности врезалось в память?

Айн Кивиорг. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Во время путча 1991 года и восстановления независимости Эстонии Ида-Вируское уездное управление сыграло важную роль, координируя действия проэстонских сил в уезде.

Бывший старейшина Ида-Вируского уезда АЙН КИВИОРГ:

- Я тогда жил в Йыхвиском микрорайоне, и когда в первое утро пошел на работу пешком, город был пуст, только военные патрули двигались в центре города. У дверей ждал один кэгэбэшник. В таком случае ты ведь никогда не знаешь, какие у него планы, когда обнаруживаешь такого персонажа около своего кабинета. Он, правда, сказал, что только наблюдает и ничего другого он не делает. Тогда и пришлось действовать скрытно внутри дома - ведь нужно было, например, вынести из здания документы.

На следующий день нужно было ехать в Таллинн. Тогда тоже ведь не знали, что у милиции в планах и доберешься ли вообще до Таллинна. Дорога была пустая, впереди были патрули. Но в Таллинн мы приехали. Я помню, что на Тоомпеа шли долгие споры по поводу провозглашения независимости. Уездные старейшины поддерживали ее провозглашение, а затягивание с этим вызывало некоторое возмущение.

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