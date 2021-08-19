Чт, 19.08.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

На "Järve Biopuhastus" из-за взрыва газа разрушилось здание

Во вторник вечером на "Järve Biopuhastus" здание решетчатой очистки получило серьезные повреждения. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во вторник вечером в результате взрыва газа на территории AО "Järve Biopuhastus" было разрушено одно здание. Люди не пострадали, очистные сооружения в исправном состоянии.

Для подписчиков Для подписчиков

17 августа в 21.13 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Уус-Техазе в Кохтла-Ярве на биоочистной станции произошел взрыв. Поспешившие на место с большими силами спасатели обнаружили здание с выбитыми в результате взрыва окнами и разрушенными стеновыми панелями. 

Как образуется метан

Метан образуется в природе в анаэробных условиях в ходе жизнедеятельности бактерий при разложении органического вещества, особенно целлюлозы. Это происходит, например, на болотах и в илистых местах. Это один из основных компонентов биогаза, выделяющегося с мест складирования органических отходов.

Метан легко воспламеняется и может вместе с воздухом образовывать взрывоопасную смесь. Метан взрывоопасно реагирует с окислителями, галогенами и некоторыми другими галогенсодержащими веществами.

Если пары метана проникают в плохо вентилируемое помещение, они могут вытеснить кислород из воздуха. Если этот газ вдыхать в течение длительного времени, можно умереть от удушья. Однако концентрация метана, при которой воздух становится легковоспламеняющимся или взрывоопасным, намного ниже, чем концентрация, вызывающая удушье, поэтому асфиксия не является очень серьезной опасностью в сравнении с риском взрыва.

Википедия

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back