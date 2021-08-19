На "Järve Biopuhastus" из-за взрыва газа разрушилось здание

17 августа в 21.13 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Уус-Техазе в Кохтла-Ярве на биоочистной станции произошел взрыв. Поспешившие на место с большими силами спасатели обнаружили здание с выбитыми в результате взрыва окнами и разрушенными стеновыми панелями.

Как образуется метан

Метан образуется в природе в анаэробных условиях в ходе жизнедеятельности бактерий при разложении органического вещества, особенно целлюлозы. Это происходит, например, на болотах и в илистых местах. Это один из основных компонентов биогаза, выделяющегося с мест складирования органических отходов.

Метан легко воспламеняется и может вместе с воздухом образовывать взрывоопасную смесь. Метан взрывоопасно реагирует с окислителями, галогенами и некоторыми другими галогенсодержащими веществами.

Если пары метана проникают в плохо вентилируемое помещение, они могут вытеснить кислород из воздуха. Если этот газ вдыхать в течение длительного времени, можно умереть от удушья. Однако концентрация метана, при которой воздух становится легковоспламеняющимся или взрывоопасным, намного ниже, чем концентрация, вызывающая удушье, поэтому асфиксия не является очень серьезной опасностью в сравнении с риском взрыва.

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