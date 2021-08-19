На "Järve Biopuhastus" из-за взрыва газа разрушилось здание
Во вторник вечером в результате взрыва газа на территории AО "Järve Biopuhastus" было разрушено одно здание. Люди не пострадали, очистные сооружения в исправном состоянии.
Во вторник вечером в результате взрыва газа на территории AО "Järve Biopuhastus" было разрушено одно здание. Люди не пострадали, очистные сооружения в исправном состоянии.
17 августа в 21.13 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Уус-Техазе в Кохтла-Ярве на биоочистной станции произошел взрыв. Поспешившие на место с большими силами спасатели обнаружили здание с выбитыми в результате взрыва окнами и разрушенными стеновыми панелями.