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В честь Дня восстановления независимости прозвучали хоровые песни, эстрадные и панк

На празднике песни в Нарве "Наведем мосты" прзвучали известные эстонские и русские песни в исполнении местных хоров и солистов. ФОТО: Анастасия Волкова

По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии на концертах в Ида-Вирумаа прозвучали хоровые песни, эстрадные и панк-рок.

Вечером 20 августа в Нарве состоялся праздник песни "Наведем мосты", ставший частью всеэстонского праздника по случаю годовщины, прямые трансляции которого попали в программу праздничного дня Эстонского телевидения. В концертном исполнении прозвучали любимые эстонские хоровые песни, такие как "Ta lendab mesipuu poole" и "Laul Põhjamaast", гимны поющей революции "Ei ole ükski ükski maa" и "Isamaa ilu hoieldes", известные нарвские хиты "Вихма саяб как с ведра" и "Лучшие девушки в Нарве", а также популярные русские эстрадные песни, такие как "Калинка-малинка".

Запевалами праздника совместного пения были местные солисты, тандемный хор нарвского Дома эстонского языка, объединяющий изучающих эстонский язык, детский смешанный хор Нарвской музыкальной школы, фольклорный ансамбль Нарвского музея "Супрядки" и хор национальных меньшинств. 

На музыкальной площадке в Йыхви прошел большой народный праздник, на котором выступили местные певцы и танцоры, а также приглашенные артисты. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В то же время праздник прошел на музыкальной площадке в Йыхви, где сначала на большой сцене выступили местные певцы и танцоры, а затем ансамбль "Regatt" и рэпер Reket исполнили ретро 80-х годов.

Известный эстонский панк-музыкант Виллу Тамме со своей группой "J.M.K.E." выступил на фестивале "Kirde Rock" в Йыхвиском парке. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В субботу вечером в Йыхвиском парке гремел рок. Венцом рок-фестиваля "Kirde Rock", организованного Янеком Пахка, стало выступление известной эстонской панк-группы "J.M.K.E.". Предыдущим вечером лидер "J.M.K.E." Виллу Тамме исполнил свое культовое произведение "Tere, perestroika!" на ночном певческом празднике в Таллинне.

Аудитория традиционных променада и концерта, которые состоялись на замковой площадке в Оруском парке в Тойла в День восстановления независимости, где выступили Мария Листра, Ханна-Лийна Выза, Юри Поотсманн и Якко Мальтис, по словам руководителя Тойлаской волости по вопросам культуры Кайсы Пукк, составила около 400-500 человек - значительно меньше, чем обычно. "Но мы были к этому готовы", - сказала она, объяснив более низкий, чем обычно, интерес общественности к мероприятию нестабильной погодой (хотя во время концерта светило солнце) и коронавирусом.

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