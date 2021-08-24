В честь Дня восстановления независимости прозвучали хоровые песни, эстрадные и панк

Вечером 20 августа в Нарве состоялся праздник песни "Наведем мосты", ставший частью всеэстонского праздника по случаю годовщины, прямые трансляции которого попали в программу праздничного дня Эстонского телевидения. В концертном исполнении прозвучали любимые эстонские хоровые песни, такие как "Ta lendab mesipuu poole" и "Laul Põhjamaast", гимны поющей революции "Ei ole ükski ükski maa" и "Isamaa ilu hoieldes", известные нарвские хиты "Вихма саяб как с ведра" и "Лучшие девушки в Нарве", а также популярные русские эстрадные песни, такие как "Калинка-малинка".

Запевалами праздника совместного пения были местные солисты, тандемный хор нарвского Дома эстонского языка, объединяющий изучающих эстонский язык, детский смешанный хор Нарвской музыкальной школы, фольклорный ансамбль Нарвского музея "Супрядки" и хор национальных меньшинств.

На музыкальной площадке в Йыхви прошел большой народный праздник, на котором выступили местные певцы и танцоры, а также приглашенные артисты. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В то же время праздник прошел на музыкальной площадке в Йыхви, где сначала на большой сцене выступили местные певцы и танцоры, а затем ансамбль "Regatt" и рэпер Reket исполнили ретро 80-х годов.

Известный эстонский панк-музыкант Виллу Тамме со своей группой "J.M.K.E." выступил на фестивале "Kirde Rock" в Йыхвиском парке. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В субботу вечером в Йыхвиском парке гремел рок. Венцом рок-фестиваля "Kirde Rock", организованного Янеком Пахка, стало выступление известной эстонской панк-группы "J.M.K.E.". Предыдущим вечером лидер "J.M.K.E." Виллу Тамме исполнил свое культовое произведение "Tere, perestroika!" на ночном певческом празднике в Таллинне.