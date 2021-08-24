В честь Дня восстановления независимости прозвучали хоровые песни, эстрадные и панк
По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии на концертах в Ида-Вирумаа прозвучали хоровые песни, эстрадные и панк-рок.
По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии на концертах в Ида-Вирумаа прозвучали хоровые песни, эстрадные и панк-рок.
Вечером 20 августа в Нарве состоялся праздник песни "Наведем мосты", ставший частью всеэстонского праздника по случаю годовщины, прямые трансляции которого попали в программу праздничного дня Эстонского телевидения. В концертном исполнении прозвучали любимые эстонские хоровые песни, такие как "Ta lendab mesipuu poole" и "Laul Põhjamaast", гимны поющей революции "Ei ole ükski ükski maa" и "Isamaa ilu hoieldes", известные нарвские хиты "Вихма саяб как с ведра" и "Лучшие девушки в Нарве", а также популярные русские эстрадные песни, такие как "Калинка-малинка".
Запевалами праздника совместного пения были местные солисты, тандемный хор нарвского Дома эстонского языка, объединяющий изучающих эстонский язык, детский смешанный хор Нарвской музыкальной школы, фольклорный ансамбль Нарвского музея "Супрядки" и хор национальных меньшинств.
В то же время праздник прошел на музыкальной площадке в Йыхви, где сначала на большой сцене выступили местные певцы и танцоры, а затем ансамбль "Regatt" и рэпер Reket исполнили ретро 80-х годов.
В субботу вечером в Йыхвиском парке гремел рок. Венцом рок-фестиваля "Kirde Rock", организованного Янеком Пахка, стало выступление известной эстонской панк-группы "J.M.K.E.". Предыдущим вечером лидер "J.M.K.E." Виллу Тамме исполнил свое культовое произведение "Tere, perestroika!" на ночном певческом празднике в Таллинне.
Аудитория традиционных променада и концерта, которые состоялись на замковой площадке в Оруском парке в Тойла в День восстановления независимости, где выступили Мария Листра, Ханна-Лийна Выза, Юри Поотсманн и Якко Мальтис, по словам руководителя Тойлаской волости по вопросам культуры Кайсы Пукк, составила около 400-500 человек - значительно меньше, чем обычно. "Но мы были к этому готовы", - сказала она, объяснив более низкий, чем обычно, интерес общественности к мероприятию нестабильной погодой (хотя во время концерта светило солнце) и коронавирусом.