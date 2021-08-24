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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Долгожданная поддержка

Поддерживающая обучение эстонскому языку лестница в Иллукаской школе. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Школы и самоуправления Ида-Вирумаа много лет боролись за то, чтобы получить финансовую поддержку для дополнительного обучения эстонскому языку тех учащихся, которые говорят дома на русском языке.

В Ида-Вирумаа восемь эстоноязычных школ, и в большинстве из них доля учащихся, для которых родной язык русский, превышает 25 процентов. Понятно, что в такой ситуации проблемы с учебой весьма вероятны, но и качество образования страдает, когда одному учителю приходится уделять больше времени, чтобы объяснить материал некоторым учащимся.

Государство в лице министерства образования долгое время откладывало решение проблемы, под разными предлогами отказываясь дополнительно поддержать такие школы в обучении языку. В то же время государство много лет отдельно поддерживает классы языкового погружения в русскоязычных школах, и на обучение языку новых иммигрантов деньги тоже предусмотрены.

Еще в конце 2019 года тогдашний министр Майлис Репс утверждала в Рийгикогу: "По крайней мере, до сих пор преобладало мнение, что на основании домашнего языка нельзя сделать вывод о наличии у ребенка трудностей в учебе".

Однако уже в прошлом году риторика министерства изменилась, и на смену игнорированию проблемы пришли ее признание и утверждения о поиске решений.

В понедельник из министерства наконец пришла радостная новость для наших школ: с нового учебного года начнут дополнительно поддерживать обучение русскоязычных детей эстонскому языку и в эстонских школах. Трудно сказать, в чем дело - в министре или в неповоротливой бюрократической машине министерства, но хочется надеяться, что наконец разрешившаяся проблема послужит для государственных чиновников стимулом в будущем быстрее прислушиваться к голосу учреждений образования и владельцев школ.

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