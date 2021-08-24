В Йыхви появится конный монумент

Скульптуру установят в зеленой зоне недалеко от главных ворот Йыхвиского военного городка, и она будет видна и с улицы.

Проект Ясса Казелаана и Арта Аллмяги "Tasakaal" ("Равновесие") стал победителем художественного конкурса, проведенного Центром оборонных инвестиций. Создание памятника обойдется примерно в 64000 евро.

Цена обусловлена установленным законом обязательством заказывать при строительстве новых общественных сооружений произведения искусства стоимостью не менее одного процента от стоимости сооружения. В Йыхвиском военном городке в последние годы построены новые здания на сумму более шести миллионов евро.

По словам представителя Общества искусствоведов и кураторов Эстонии Аннели Порри, победившая работа "Равновесие" четко выделялась на фоне других конкурсных работ тем, что осмелилась предложить фигуративное решение. "Скульптура обыгрывает идею классического героического конного монумента, но симпатичным образом добавляет к ней юмор и мягкие ценности. В военном городке как раз должно быть место, напоминающее о том, за что мы на самом деле сражаемся", - добавила Порри.

- Победившая работа, по моей оценке, позволяет каждому человеку, связанному с нашей областью деятельности, понять ее по-своему и создать свои ассоциации. Может быть, таким образом мы сможем лучше осознать свою роль в сохранении нашей независимости, - сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга.