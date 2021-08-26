МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.08-02.09 ⟩ День Ярвеской части города Кохтла-Ярве; начинаются V Дни оперы в Нарве

КУЛЬТУРА

Четверг, 26 августа

* В клубе "Ахтме" в 14.00 - развлекательная программа "Вместе с нами веселей!". Количество мест ограничено! Вход бесплатный и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - вечер фортепианной музыки: Антон Роспутько (Австрия). Билеты - 8-17 eвро.

Пятница, 27 августа

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Чудесный мир Украины". Выставка посвящена 30-летию восстановления независимости Украины и Эстонии.

* В Йыхвиском парке в 19.00 - "Pargi rock".

Суббота, 28 августа

* В Нарве в 11.00 - мероприятия в рамках летних дней Нарвы. Информация: www.narva.ee.

Алексей Петрухин. ФОТО: Частный архив

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры с 13.00 - день Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Концертная программа: творческие коллективы города Кохтла-Ярве, молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, Уку Сувисте, Стефан, Алексей Петрухин (Москва). Развлечения для детей, мастерские, уличные кафе.

* На пляже в Тойла - прощание с летом "Море, музыка и древние огни": 18.00 - строительство огненных скульптур, 19.00 - концерт, 21.30 - зажжение костра. Выступает ансмбль "Väliharf", в программе и совместное пение. Мероприятие проходит на большой ограниченной территории пляжа, с COVID- контролем.

Рихо Сибуль. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

* На террасе Кауксиского пляжного здания в 19.00 - ночь древних огней, концерт: Хальди Вялимяэ и Рихо Сибуль. В хорошую погоду концерт состоится на открытом воздухе. Завхватите с собой походный стул или одеяло для пикника. В плохую погоду концерт состоится в помещении, количество мест ограничено, требуется COVID-сертификат. Открытое пляжное кафе.

Танель Падар. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

* В Лиймала в центре "Tulivee" в 20.30 - ночь древних огней, зажжение костра, 21.00 - пляжный концерт: Танель Падар. Требуется COVID-сертификат.

Воскресенье, 29 августа

* В Нарве в 11.00 - мероприятия в рамках летних дней Нарвы. Информация: www.narva.ee.

Вторник, 31 августа

* В клубе "Ахтме в 14.00 - развлекательно-игровая программа "Вот и лето прошло" для учащихся начальных классов. Количество мест ограничено! Вход бесплатный и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).

Среда, 1 сентября

* В клубе "Ахтме в 18.00 - развлекательно-игровая программа "Вот и лето прошло" для учащихся начальных классов. Количество мест ограничено! Вход бесплатный и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).

Четверг, 2 сентября

* В Нарве в рамках V Дней оперы: 17.00-18.30 - экскурсия на "Кренгольм"; 19.00-21.00 - "Classics in Jazz" во дворе Нарвского замка, арии из опер композиторов Дж. Верди, В.А. Моцарта, Р. Вагнера, Дж. Бизе, Дж. Пуччини, П.И. Чайковского и других исполнят известные оперные певцы в сопровождении джазового ансамбля. Информация: narvaopera.ee.

СПОРТ

Четверг, 26 августа

* В Тойла в 17.30 - старт Ида-Вирумааских веловечеров "Stokker".

* В Йыхви в 18.00 - чемпионат Йыхви по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 27 августа

* На стадионе Йыхвиской русской основной шклы в 15.00 - юношеские соревнования по легкой атлетике.

Суббота, 28 августа

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - XII турнир по короне, посвященный Дню шахтера.