МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.08-02.09 ⟩ День Ярвеской части города Кохтла-Ярве; начинаются V Дни оперы в Нарве
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 26 августа по 2 сентября.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 26 августа по 2 сентября.
Четверг, 26 августа
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - развлекательная программа "Вместе с нами веселей!". Количество мест ограничено! Вход бесплатный и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - вечер фортепианной музыки: Антон Роспутько (Австрия). Билеты - 8-17 eвро.
Пятница, 27 августа
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Чудесный мир Украины". Выставка посвящена 30-летию восстановления независимости Украины и Эстонии.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - "Pargi rock".
Суббота, 28 августа
* В Нарве в 11.00 - мероприятия в рамках летних дней Нарвы. Информация: www.narva.ee.
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры с 13.00 - день Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Концертная программа: творческие коллективы города Кохтла-Ярве, молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, Уку Сувисте, Стефан, Алексей Петрухин (Москва). Развлечения для детей, мастерские, уличные кафе.
* На пляже в Тойла - прощание с летом "Море, музыка и древние огни": 18.00 - строительство огненных скульптур, 19.00 - концерт, 21.30 - зажжение костра. Выступает ансмбль "Väliharf", в программе и совместное пение. Мероприятие проходит на большой ограниченной территории пляжа, с COVID- контролем.
* На террасе Кауксиского пляжного здания в 19.00 - ночь древних огней, концерт: Хальди Вялимяэ и Рихо Сибуль. В хорошую погоду концерт состоится на открытом воздухе. Завхватите с собой походный стул или одеяло для пикника. В плохую погоду концерт состоится в помещении, количество мест ограничено, требуется COVID-сертификат. Открытое пляжное кафе.
* В Лиймала в центре "Tulivee" в 20.30 - ночь древних огней, зажжение костра, 21.00 - пляжный концерт: Танель Падар. Требуется COVID-сертификат.
Воскресенье, 29 августа
* В Нарве в 11.00 - мероприятия в рамках летних дней Нарвы. Информация: www.narva.ee.
Вторник, 31 августа
* В клубе "Ахтме в 14.00 - развлекательно-игровая программа "Вот и лето прошло" для учащихся начальных классов. Количество мест ограничено! Вход бесплатный и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).
Среда, 1 сентября
* В клубе "Ахтме в 18.00 - развлекательно-игровая программа "Вот и лето прошло" для учащихся начальных классов. Количество мест ограничено! Вход бесплатный и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).
Четверг, 2 сентября
* В Нарве в рамках V Дней оперы: 17.00-18.30 - экскурсия на "Кренгольм"; 19.00-21.00 - "Classics in Jazz" во дворе Нарвского замка, арии из опер композиторов Дж. Верди, В.А. Моцарта, Р. Вагнера, Дж. Бизе, Дж. Пуччини, П.И. Чайковского и других исполнят известные оперные певцы в сопровождении джазового ансамбля. Информация: narvaopera.ee.
Четверг, 26 августа
* В Тойла в 17.30 - старт Ида-Вирумааских веловечеров "Stokker".
* В Йыхви в 18.00 - чемпионат Йыхви по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 27 августа
* На стадионе Йыхвиской русской основной шклы в 15.00 - юношеские соревнования по легкой атлетике.
Суббота, 28 августа
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - XII турнир по короне, посвященный Дню шахтера.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 10.00 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии, 3vs3.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - шашечный турнир "Kaevuri kombain" / "Шахтерский комбайн".
* На Нарвской гребной базе в 12.00 - чемпионат Нарвы по академической гребле.
* В Тойла - юношеские соревнования по бегу. Центр соревнований - у Тойлаской певческой сцены. Начало - в 15.00. Информация: www.toilasport.ee.
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Vaprus" (Пярну).
* В Тойласком порту в 19.00 - чемпионат Эстонии по поднятию бревна.
Воскресенье, 29 августа
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, трио.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.40 - мемориал Ааво Пуста по быстрым шахматам, эьап шахматной серии СК "Диагональ".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: "Narva Trans" - ФК "Phoenix" (Йыхви).
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - "Tallinna Volta".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеской площадке с искусственным газоном в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (U21; Ида-Вирумаа) - ФК "Helios" (Тарту).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторя лига: "Narva Trans" (U21) - "Rakvere Tarvas".
Среда, 1 сентября
* На стадионе Йыхвиской русской основной шклы в 14.30 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.
* На Вокаской площадке для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
Четверг, 2 сентября
* В Мяэтагузе с 17.00 до 19.00 открыт старт четвергов ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 27 августа
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 14.00 - мастер-класс для детей: рисунки на камне.
Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.