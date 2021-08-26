СПАСАТЕЛИ ⟩ Жизни молодых людей, спавших в гараже, оказались в опасности
Утром 23 августа до обеда спасатели получили сообщение о том, что из гаража по улице Раху в Нарве дым идет.
Утром 23 августа до обеда спасатели получили сообщение о том, что из гаража по улице Раху в Нарве дым идет.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в гараже стояла машина с работающим двигателем, чтобы спящие там молодые люди не замерзли. Но поскольку в гаражном боксе не было вентиляционных отверстий, там скопилось приличное газовое облако.
Спасатели быстро открыли двери и проветрили бокс. Спасатели объяснили молодым людям, чем такой "обогрев" может закончиться трагически.
На этот раз с молодыми людьми все было в порядке, им не потребовалась медицинская помощь.