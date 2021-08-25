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Наумкин потребовал отставки Негласон

Алексей Наумкин. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На прошлой неделе бывший председатель Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин потребовал отставки нынешнего председателя Нины Негласон.

Наумкин сослался на позицию Минфина, заявив, что 17 июня он был снят с должности, а Негласон была избрана на эту должность незаконно.

"Я считаю, что таким шагом (отставкой Негласон) можно будет восстановить доверие жителей Йыхвиской волости к волостному управлению и волостному собранию Йыхви и прекратить незаконную деятельность", - говорится в заявлении Наумкина.

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