Наумкин потребовал отставки Негласон
На прошлой неделе бывший председатель Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин потребовал отставки нынешнего председателя Нины Негласон.
На прошлой неделе бывший председатель Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин потребовал отставки нынешнего председателя Нины Негласон.
Наумкин сослался на позицию Минфина, заявив, что 17 июня он был снят с должности, а Негласон была избрана на эту должность незаконно.
"Я считаю, что таким шагом (отставкой Негласон) можно будет восстановить доверие жителей Йыхвиской волости к волостному управлению и волостному собранию Йыхви и прекратить незаконную деятельность", - говорится в заявлении Наумкина.