ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Повлияет ли уход ветерана политики на йыхвискую власть?

Влияние Негласон на происходившее в Йыхви в течение последних 18 лет было большим. Особенно после того, как отсюда ушли такие лидеры, как бывший председатель волостного собрания и автор концепции Йыхви как регионального центра Валло Реймаа и бывший популярный волостной старейшина Тауно Выхмар.

Хотя может показаться, что ожесточенная политическая борьба была характерна для Йыхви только последние четыре года, на самом деле она с большей или меньшей интенсивностью идет уже почти 20 лет, с тех пор как в свое время получивший под свой контроль строительство дорог в Кохтла-Ярве предприниматель Николай Осипенко обратил взгляд на Йыхви.