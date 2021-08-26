ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Повлияет ли уход ветерана политики на йыхвискую власть?
Решение председателя Йыхвиского волостного собрания Нины Негласон оставить активную политику, несомненно, является значительным событием в истории управления уездным центром.
Решение председателя Йыхвиского волостного собрания Нины Негласон оставить активную политику, несомненно, является значительным событием в истории управления уездным центром.
Влияние Негласон на происходившее в Йыхви в течение последних 18 лет было большим. Особенно после того, как отсюда ушли такие лидеры, как бывший председатель волостного собрания и автор концепции Йыхви как регионального центра Валло Реймаа и бывший популярный волостной старейшина Тауно Выхмар.
Хотя может показаться, что ожесточенная политическая борьба была характерна для Йыхви только последние четыре года, на самом деле она с большей или меньшей интенсивностью идет уже почти 20 лет, с тех пор как в свое время получивший под свой контроль строительство дорог в Кохтла-Ярве предприниматель Николай Осипенко обратил взгляд на Йыхви.
Во многом это была борьба именно за то, как следует управлять Йыхви. Поскольку еще с конца прошлого века было ясно, какая культура управления существует в Кохтла-Ярве: она сильно отличалась от происходящего в остальной Эстонии. Коррупция и превращение муниципальных рабочих мест в политический инструмент негативно сказались на репутации шахтерского города и, как следствие, на его развитии. В Йыхви пытались не допустить этого, но до конца не смогли. Вопрос о том, вернут новые выборы Йыхви к нормальной политической культуре или все продолжится по-прежнему, имеет ключевое значение для уездного центра.