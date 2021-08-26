Центр экологических исследований обследует колодцы в деревнях Люганузе и Матка

Кая Тойкка сказала, что в этом районе некоторые колодцы гидрогеологи исследовали также в ходе подготовительных работ по очистке реки Эрра. Когда новое исследование завершится, можно будет провести сравнение, считает она. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik