Центр экологических исследований обследует колодцы в деревнях Люганузе и Матка
Колодцы в окрестностях закрепленной недвижимости Мурру нанесут на карту, измерят в них уровень воды и возьмут пробы воды.
Колодцы в окрестностях закрепленной недвижимости Мурру нанесут на карту, измерят в них уровень воды и возьмут пробы воды.
В конце августа Эстонский центр исследований окружающей среды (EKUK) по заказу ТОО "Kaltsiumkarbonaat" начнет исследование колодцев в радиусе километра от планируемого известнякового карьера на закрепленной недвижимости Мурру.