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Центр экологических исследований обследует колодцы в деревнях Люганузе и Матка

Кая Тойкка сказала, что в этом районе некоторые колодцы гидрогеологи исследовали также в ходе подготовительных работ по очистке реки Эрра. Когда новое исследование завершится, можно будет провести сравнение, считает она. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Колодцы в окрестностях закрепленной недвижимости Мурру нанесут на карту, измерят в них уровень воды и возьмут пробы воды.

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В конце августа Эстонский центр исследований окружающей среды (EKUK) по заказу ТОО "Kaltsiumkarbonaat" начнет исследование колодцев в радиусе километра от планируемого известнякового карьера на закрепленной недвижимости Мурру.

- В колодцах измерят уровень воды, и в некоторых возьмут также пробы воды, чтобы оценить качество грунтовых вод, - сказал Аллар Арон, руководитель Вирумааского отделения EKUK.

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