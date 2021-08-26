Новым мэром Нарвы выбран реформист Антс Лийметс

Для избрания мэром Лийметсу требовалось 16 голосов. За него проголосовали 19 депутатов горсобрания, против - двое.

Вопросы депутатов горсобрания к Антсу Лийметсу в связи с его отсутствием были адресованы депутату горсобрания центристу Тармо Таммисте.

Депутат горсобрания Алексей Мяги перед голосованием предложил центристам не поддерживать Лийметса, заявив, что тот, работая госсекретарем Нарвы, якобы злоупотреблял городским имуществом. По словам Мяги, у правоохранительных органов есть документы на этот счет.

После избрания мэром Лийметс просил его не поздравлять. "Посочувствуйте", - сказал он, добавив, что это тяжелая должность.

Это была вторая попытка Нарвского городского собрания избрать мэром бывшего городского секретаря Нарвы Антса Лийметса, который в настоящее время находится на пенсии.