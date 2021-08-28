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Трудотрядовцы улучшают городской ландшафт и думают о будущем

Около молодежного центра обновили игры на асфальте - попрыгать сюда приходят дети со всей округи. ФОТО: Кохтла-Ярвеский молодежный центр

Третье лето Кохтла-Ярвеский молодежный центр проводит трудовой лагерь - в августе здесь приняли 30 подростков. Первая смена уже завершилась, в понедельник стартовала вторая.

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Отрядовцы работают по четыре часа в день, оплата труда составляет 3,48 евро в час (брутто) и производится из средств, заработанных молодежным центром, а также при поддержке города и других спонсоров. Школьники занимаются озеленением, приводят в порядок разные участки улиц, социальной работой.

Участники первой смены покрасили и разрисовали здание подстанции в Пуру, привели в порядок популярную у местной молодежи баскетбольную площадку около бывшей Ахтмеской школы - вычистили покрытие от травы, отремонтировали скамейки, покрасили баскетбольные щиты, нанесли разметку. Обновили игровые конструкции и поставили указатель на территории молодежного центра. Поиграли с детьми в парке.

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