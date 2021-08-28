Трудотрядовцы улучшают городской ландшафт и думают о будущем

Отрядовцы работают по четыре часа в день, оплата труда составляет 3,48 евро в час (брутто) и производится из средств, заработанных молодежным центром, а также при поддержке города и других спонсоров. Школьники занимаются озеленением, приводят в порядок разные участки улиц, социальной работой.