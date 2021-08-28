ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Нина Негласон
Нина Негласон, одна из самых опытных йыхвиских политиков, неожиданно объявила на этой неделе, что не будет участвовать в предстоящих муниципальных выборах.
Нина Негласон, одна из самых опытных йыхвиских политиков, неожиданно объявила на этой неделе, что не будет участвовать в предстоящих муниципальных выборах.
По-видимому, это радостная новость для многих конкурентов, потому что Негласон хоть и не была на выборах таким же сильным магнитом голосов, как бывший волостной старейшина Тауно Выхмар, но 140 голосов на предыдущих выборах стали значительным результатом, который вывел ее на вершину рейтинга по количеству набранных голосов.
Негласон была сильным политическим лидером для тех, кто держал кулаки за то, чтобы бизнесмен Николай Осипенко, который годами пытался взять Йыхви под свой контроль, не смог сделать местную политическую культуру похожей на кохтла-ярвескую или нарвскую. Не всегда это удавалось, и однажды она попробовала со своей командой быть в коалиции с Осипенко. Но дружба длилась недолго, поскольку представления о целях пребывания у власти были слишком разными.
Несмотря на свои сильные лидерские качества, Негласон очень эмоциональна и прямолинейна, чем, возможно, нажила себе недругов и в лагере своих сторонников. Наверняка и теперь среди своих есть те, кто рад, что железная леди Йыхви наконец-то отходит в сторону.