ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Нина Негласон

По-видимому, это радостная новость для многих конкурентов, потому что Негласон хоть и не была на выборах таким же сильным магнитом голосов, как бывший волостной старейшина Тауно Выхмар, но 140 голосов на предыдущих выборах стали значительным результатом, который вывел ее на вершину рейтинга по количеству набранных голосов.

Негласон была сильным политическим лидером для тех, кто держал кулаки за то, чтобы бизнесмен Николай Осипенко, который годами пытался взять Йыхви под свой контроль, не смог сделать местную политическую культуру похожей на кохтла-ярвескую или нарвскую. Не всегда это удавалось, и однажды она попробовала со своей командой быть в коалиции с Осипенко. Но дружба длилась недолго, поскольку представления о целях пребывания у власти были слишком разными.