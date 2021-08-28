ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Станут ли школы снова рассадниками коронавируса?

Называли разные причины. Очевидно, одной-единственной и нет. Начнем с того, что здесь относительно больше людей, которые приобрели иммунитет в результате перенесенного заболевания. Жители Ида-Вирумаа меньше путешествуют, и Департамент здоровья сумел более эффективно работать с людьми, приезжающими из России.

Но нынешнюю ситуацию нельзя воспринимать как победу над коварным вирусом. Ведь не стоит забывать, что в нашем уезде и самый низкий уровень вакцинации. В то время как в других уездах уровень вакцинации приближается к 70, у нас, по состоянию на четверг, чуть больше 47 процентов.

Однако с 1 сентября вместе со школами откроется и существенный источник риска. Статистика показывает, что у нас уже сейчас самый высокий уровень инфицирования среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 19 лет. Руководители ида-вируских школ, с которыми мы говорили на эту тему, подтвердили, что их коллективы в основном вакцинированы. Однако это, конечно, не предотвратит возникновения школьных очагов, потому что детей младше 12 лет, как известно, не вакцинировали вообще, а в случае с остальными это зависит прежде всего от желания родителей.

В школах введены известные ограничения, однако наверняка они не таковы, чтобы предотвратить возникновение там коронавирусных очагов и, в худшем случае, повторную отправку целых классов или всей школы на дистанционное обучение.

В отличие от ситуации годичной давности мы все же находимся в лучшем положении, потому что у нас есть вакцины, доступные всем желающим, и большое количество людей по сравнению с тем, что было в начале прошлого учебного года, вакцинированы.