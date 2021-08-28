Валло Реймаа: Чтобы начавшийся новый год самостоятельности Йыхви не стал последним

В понедельник минуло 30 лет со дня этого исторического для Йыхви события. К сожалению, возможно, что эта годовщина станет последней, ведь как Валерий Корб в 1991 ледяным тоном ответил делегации Комитета по восстановлению самоуправления Йыхви, что самостоятельность Йыхви невозможна, так и некоторые заинтересованные группы, стремящиеся войти в новый состав Йыхвиского волостного собрания, убеждены, что Йыхви больше не нужно оставаться самостоятельным и ему предстоит воссоединение с Кохтла-Ярве. Причина - привлечение доходов йыхвиских налогоплательщиков к решению проблем Кохтла-Ярве.

Кажется, что спустя 30 лет после того, как Эстония и Йыхви вместе вернули себе самостоятельность, их пути развития разошлись.

Недавно на дебатах, посвященных юбилею восстановления самоуправления Йыхви, известный телерепортер Аго Гашков сказал, что вновь самостоятельный Йыхви прекрасно развивался до 2014 года, но после этого растерял достигнутое. Различные волостные руководители просто удобно выезжают за счет того периода примечательно быстрого развития Йыхви. Слава богу, что эта позитивная база была настолько крепкой, что ее еще не успели полностью истратить.

Тогда я сказал, что прискорбным образом основным вопросом для Йыхви стало то, как сохранить статус центра. На самом деле нужно честно себе признаться, что теперь приходится говорить уже о восстановлении статуса центра, поскольку он был утрачен. Пустые декларации прежних властей о том, что все хорошо, сейчас уже выглядят смехотворными. Следует напомнить им, что лидером может считаться только тот, кого признают таковым его соседи.

Теперь рассмотрим вкратце основные этапы развития вновь самостоятельного Йыхви. Первый этап - 1990-е годы, когда город Йыхви получил от Кохтла-Ярве и "Eesti Põlevkivi" необходимую инфраструктуру, создал свои городские административные структуры. Уже через несколько лет Йыхви заработал репутацию самого быстроразвивающегося города Ида-Вирумаа.

"Во имя будущего Йыхви крайне необходимо забыть прежние обиды и недоверие. Кто не сможет этого сделать, тот не должен работать в будущем Йыхвиском волостном собрании". Валло Реймаа

Последовал этап становления Йыхви центром Ида-Вирумаа, который предваряла масштабная подготовительная работа, проделанная в 1999-2000 годах. Результаты начали появляться сразу в начале нового века, и в 2003 году мэр Раквере Яадла, встревоженный быстрым развитием конкурента, даже ввел в оборот термин "йыхвизация", который молниеносно разошелся по всей Эстонии. В то время в Йыхви по очереди появилось несколько учреждений и зданий регионального значения - концертный дом, центр профессионального образования, дом суда, Вируская тюрьма, префектура полиции, - реновировали здание "Кайтселийта" и многое другое. Началось проектирование нового виадука и пешеходного тоннеля под железной дорогой, государство начало вкладываться в развитие отдельного Вируского пехотного батальона.