Валло Реймаа: Чтобы начавшийся новый год самостоятельности Йыхви не стал последним
Восстановление независимости Эстонии и восстановление йыхвиского самоуправления шли рука об руку. На основании ходатайства Комитета по восстановлению самоуправления города Йыхви Верховный Совет Эстонской Республики 23 августа 1991 года отменил решение об объединении Йыхви с Кохтла-Ярве. В своем обращении к Верховному Совету и правительству республики комитет подчеркнул, что восстановление прав самоуправления - самый достойный способ отметить 750-ю годовщину первого упоминания Йыхви.