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Валло Реймаа: Чтобы начавшийся новый год самостоятельности Йыхви не стал последним

Валло Реймаа, член Комитета по восстановлению самоуправления Йыхви, бывший председатель местного собрания ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Восстановление независимости Эстонии и восстановление йыхвиского самоуправления шли рука об руку. На основании ходатайства Комитета по восстановлению самоуправления города Йыхви Верховный Совет Эстонской Республики 23 августа 1991 года отменил решение об объединении Йыхви с Кохтла-Ярве. В своем обращении к Верховному Совету и правительству республики комитет подчеркнул, что восстановление прав самоуправления - самый достойный способ отметить 750-ю годовщину первого упоминания Йыхви.

В понедельник минуло 30 лет со дня этого исторического для Йыхви события. К сожалению, возможно, что эта годовщина станет последней, ведь как Валерий Корб в 1991 ледяным тоном ответил делегации Комитета по восстановлению самоуправления Йыхви, что самостоятельность Йыхви невозможна, так и некоторые заинтересованные группы, стремящиеся войти в новый состав Йыхвиского волостного собрания, убеждены, что Йыхви больше не нужно оставаться самостоятельным и ему предстоит воссоединение с Кохтла-Ярве. Причина - привлечение доходов йыхвиских налогоплательщиков к решению проблем Кохтла-Ярве.

Кажется, что спустя 30 лет после того, как Эстония и Йыхви вместе вернули себе самостоятельность, их пути развития разошлись.

Недавно на дебатах, посвященных юбилею восстановления самоуправления Йыхви, известный телерепортер Аго Гашков сказал, что вновь самостоятельный Йыхви прекрасно развивался до 2014 года, но после этого растерял достигнутое. Различные волостные руководители просто удобно выезжают за счет того периода примечательно быстрого развития Йыхви. Слава богу, что эта позитивная база была настолько крепкой, что ее еще не успели полностью истратить.

Тогда я сказал, что прискорбным образом основным вопросом для Йыхви стало то, как сохранить статус центра. На самом деле нужно честно себе признаться, что теперь приходится говорить уже о восстановлении статуса центра, поскольку он был утрачен. Пустые декларации прежних властей о том, что все хорошо, сейчас уже выглядят смехотворными. Следует напомнить им, что лидером может считаться только тот, кого признают таковым его соседи.

Теперь рассмотрим вкратце основные этапы развития вновь самостоятельного Йыхви. Первый этап - 1990-е годы, когда город Йыхви получил от Кохтла-Ярве и "Eesti Põlevkivi" необходимую инфраструктуру, создал свои городские административные структуры. Уже через несколько лет Йыхви заработал репутацию самого быстроразвивающегося города Ида-Вирумаа. 

"Во имя будущего Йыхви крайне необходимо забыть прежние обиды и недоверие. Кто не сможет этого сделать, тот не должен работать в будущем Йыхвиском волостном собрании".

Валло Реймаа

Последовал этап становления Йыхви центром Ида-Вирумаа, который предваряла масштабная подготовительная работа, проделанная в 1999-2000 годах. Результаты начали появляться сразу в начале нового века, и в 2003 году мэр Раквере Яадла, встревоженный быстрым развитием конкурента, даже ввел в оборот термин "йыхвизация", который молниеносно разошелся по всей Эстонии. В то время в Йыхви по очереди появилось несколько учреждений и зданий регионального значения - концертный дом, центр профессионального образования, дом суда, Вируская тюрьма, префектура полиции, - реновировали здание "Кайтселийта" и многое другое. Началось проектирование нового виадука и пешеходного тоннеля под железной дорогой, государство начало вкладываться в развитие отдельного Вируского пехотного батальона.

Построенные тогда торговые центры и автовокзал, возможно, получились не самыми красивыми, но символизировали прорыв и начало крупных инвестиций со стороны частного сектора. Это стало возможным, поскольку банки пересмотрели оценку потенциала развития Йыхви.

На Тоомпеа в то время укрепилась идея развития четырех региональных центров, одним из которых был Йыхви наряду с гораздо более крупными Таллинном, Тарту и Пярну.

В конце первого десятилетия нового века Раквере и Нарва наконец тоже получили импульс к развитию. С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, внимание эстонской общественности сосредоточилось прежде всего на Нарве.

Вместо того чтобы отреагировать на эти изменения и адаптироваться к новой ситуации, йыхвиское самоуправление сосредоточилось на все более ожесточенных внутренних ссорах и борьбе ради личной выгоды. Вместе с тем оно потеряло уважение как ближних, так и дальних соседей-самоуправлений.

Как выйти из этого положения? На дебатах в рамках исторического фестиваля Аго Гашков сказал, что Йыхви должен снова отыскать людей, для которых кровным делом действительно является развитие Йыхви, а не распределение между собой власти и должностей.

Вместо распределения мест по признаку партийной принадлежности нужно снова сделать престижным наличие навыков и компетенции. Вотумы недоверия друг другу и неспособность создать прочные рабочие партнерские отношения тоже должны остаться в прошлом.

Люди, которые действительно заботятся о Йыхви, должны суметь баллотироваться единой командой, а не друг против друга. Последнее неизбежно ведет к ссорам и противостоянию. В таком случае вместо решения реальных проблем играют в бесконечную игру под названием "Поиск предателей".

К сожалению, эгоцентризм партий и клик, представляющих частные интересы, а также их неспособность поставить интересы Йыхви на первое место незыблемо стоят во главе угла и в начинающемся процессе выборов в органы местного самоуправления, что оставляет мало возможностей для исправления ситуации.

Во имя будущего Йыхви крайне необходимо забыть прежние обиды и недоверие. Кто не сможет этого сделать, тот не должен работать в будущем Йыхвиском волостном собрании. На фундаменте недоверия и взаимных обвинений невозможно построить будущее Йыхви. Народ ждет не перебранок между противоположными сторонами, то есть некрасивой негативной кампании, а искреннего и честного выдвижения интересов Йыхви на передний план.

Рекламные плакаты партий уместнее выглядят перед дверьми партийных офисов. Пусть они там и остаются.

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