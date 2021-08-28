СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелся уличный светильник

СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелся уличный светильник26 августа 2021 г.
Вечером 26 августа спасателей вызвали в Кохтла-Ярве, где на улице Уус-Техазе загорелся уличный светильник.
Вечером 26 августа спасателей вызвали в Кохтла-Ярве, где на улице Уус-Техазе загорелся уличный светильник.
Спасатели ликвидировали возгорание, после чего вызвали на место техников из фирмы по обслуживанию уличного освещения, которые занялись светильником.
Вечером 26 августа в центр тревоги сообщили, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве пожилой мужчина висит на строительных лесах жилого здания на четвертом этаже.
Прибывшие спасатели обнаружили, что мужчина висит на опорной штанге лесов. Он продержался так своими силами около 30 минут. Выяснилось, что мужчина закреплял на лесах укрывную пленку и неудачно поскользнулся.
Спасатели вызволили мужчину, спустили его вниз и передали работникам скорой помощи для медосмотра. К счастью, с ним все было в порядке.