Сб, 28.08.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелся уличный светильник
26 августа 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Вечером 26 августа спасателей вызвали в Кохтла-Ярве, где на улице Уус-Техазе загорелся уличный светильник.

Спасатели ликвидировали возгорание, после чего вызвали на место техников из фирмы по обслуживанию уличного освещения, которые занялись светильником. 

Спасатели сняли мужчину со строительных лесов

Вечером 26 августа в центр тревоги сообщили, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве пожилой мужчина висит на строительных лесах жилого здания на четвертом этаже.

Прибывшие спасатели обнаружили, что мужчина висит на опорной штанге лесов. Он продержался так своими силами около 30 минут. Выяснилось, что мужчина закреплял на лесах укрывную пленку и неудачно поскользнулся.

Спасатели вызволили мужчину, спустили его вниз и передали работникам скорой помощи для медосмотра. К счастью, с ним все было в порядке.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back