СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелся уличный светильник

Спасатели ликвидировали возгорание, после чего вызвали на место техников из фирмы по обслуживанию уличного освещения, которые занялись светильником.

Спасатели сняли мужчину со строительных лесов

Вечером 26 августа в центр тревоги сообщили, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве пожилой мужчина висит на строительных лесах жилого здания на четвертом этаже.

Прибывшие спасатели обнаружили, что мужчина висит на опорной штанге лесов. Он продержался так своими силами около 30 минут. Выяснилось, что мужчина закреплял на лесах укрывную пленку и неудачно поскользнулся.