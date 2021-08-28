Из-за коронавируса в школах увеличат количество торжественных актов

Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон нынче 1 сентября произнесет в пять раз больше речей, чем обычно. Причина в том, что если обычно школа проводит одно торжественное мероприятие в Йыхвиском концертном доле, то в этом году состоятся пять отдельных актов для учащихся разного возраста.