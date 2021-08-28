Сб, 28.08.2021
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Из-за коронавируса в школах увеличат количество торжественных актов

В прошлом году в Йыхвиской основной школе был только один первосентябрьский торжественный акт, в котором смогли поучаствовать ученики 1-х и 12-х классов. Нынче директору Лийне Михкельсон предстоит выступить с пятью речами, потому что в школе состоится именно столько отдельных мероприятий. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во многих школах Ида-Вирумаа из-за коронавируса проведут больше обычного торжественных актов в честь нового учебного года, чтобы собираться меньшими группами.

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Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон нынче 1 сентября произнесет в пять раз больше речей, чем обычно. Причина в том, что если обычно школа проводит одно торжественное мероприятие в Йыхвиском концертном доле, то в этом году состоятся пять отдельных актов для учащихся разного возраста.

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