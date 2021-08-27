Коронавирус исчез из сточных вод Ида-Вирумаа

Различия между южной Эстонией, Ида-Вирумаа и Харьюмаа очевидны. В Ида-Вирумаа, Кохтла-Ярве и Кивиыли, а также в Раквере вирус вообще не был обнаружен, рассказал ERR руководитель исследования, профессор технологий антимикробных веществ Тартуского университета Танель Тенсон.

- Сейчас проблема скорее в южной и центральной Эстонии. Там вируса больше всего. Пылва, Элва, Тырва, Пайде, - перечислил Тенсон. В Ида-Вирумаа, а также в Таллинне и Харьюмаа уровень распространения вируса ниже.

Вероятно, на этот раз в южной и центральной Эстонии чаще возникали ситуации, способствовавшие распространению вируса, сказал Тенсон.

Исследование сточных вод - вспомогательный инструмент, помогающий Департаменту здоровья отслеживать динамику вспышек и обнаруживать скрытые очаги. Исследование дает предварительную информацию для оценки распространенности вируса до выявления клинических случаев заболевания.