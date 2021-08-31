Ремонт Ярвекюла теэ затянется из-за дождей
Улицу Калеви - центральную артерию Кохтла-Ярве - дорожные строители обещают открыть для проезда 10 сентября, а участок Ярвекюла теэ завершат только к концу этого месяца.
Улицу Калеви - центральную артерию Кохтла-Ярве - дорожные строители обещают открыть для проезда 10 сентября, а участок Ярвекюла теэ завершат только к концу этого месяца.
Открытия улицы Калеви после реконструкции ждали 31 августа. Асфальтирование и благоустройство активно идет, но очевидно, что к этому сроку завершить запланированный объем работ не успеют. Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что по договору (работы выполняет тартуская фирма "Teearu Grupp") реконструкция улицы Калеви должна быть закончена к середине сентября, поэтому строители укладываются в срок, обещая открыть движение 10 сентября.