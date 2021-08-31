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Ремонт Ярвекюла теэ затянется из-за дождей

Работы на улице Калеви ведутся активно, но к концу лета открыть дорогу уже не успевают. ФОТО: Ирина Кивисельг / Põhjarannik

Улицу Калеви - центральную артерию Кохтла-Ярве - дорожные строители обещают открыть для проезда 10 сентября, а участок Ярвекюла теэ завершат только к концу этого месяца.

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Открытия улицы Калеви после реконструкции ждали 31 августа. Асфальтирование и благоустройство активно идет, но очевидно, что к этому сроку завершить запланированный объем работ не успеют. Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что по договору (работы выполняет тартуская фирма "Teearu Grupp") реконструкция улицы Калеви должна быть закончена к середине сентября, поэтому строители укладываются в срок, обещая открыть движение 10 сентября.

На участке Ярвекюла теэ, который входит в этот же проект реконструкции, дорожники попросили отсрочки до конца сентября, объяснив задержку объективными причинами - шли ливневые дожди, во время которых асфальтные работы проводить было невозможно. Им пошли навстречу, продлив срок сдачи объекта.

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