Ремонт Ярвекюла теэ затянется из-за дождей

Открытия улицы Калеви после реконструкции ждали 31 августа. Асфальтирование и благоустройство активно идет, но очевидно, что к этому сроку завершить запланированный объем работ не успеют. Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что по договору (работы выполняет тартуская фирма "Teearu Grupp") реконструкция улицы Калеви должна быть закончена к середине сентября, поэтому строители укладываются в срок, обещая открыть движение 10 сентября.