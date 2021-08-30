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Спортцентр "Wiru" закрыли на карантин

Новый спортивный центр находится на Ярвекюла теэ напротив старого Дома спорта и бассейна. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Двери нового спортцентра "Wiru", спустя неделю после торжественного открытия, снова закрыты для всех - до 8 сентября включительно сотрудники отправились на самоизоляцию.

По словам руководителя спортцентра Михаила Кастрицкого, среди посещавших спортцентр выявилось два заболевших, поэтому Департамент здоровья рекомендовал временно закрыть дом.

Кастрицкий уверяет, что все коронавирусные ограничения и требования соблюдались, в спортцентр могли зайти только участники спортивных клубов и только с сертификатами о вакцинации или справками о том, что переболели.

Заболевшие люди были привиты.

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