В Кохтла-Ярве в первый класс пойдут 280 учеников

Это предварительная цифра, так как точные данные станут известны 10 сентября, когда все учебные заведения зарегистрируют списки.

По словам вице-мэра Нины Алексеевой, некоторые родители записывают детей в несколько школ и принимают окончательное решение в последний момент. Количество первоклассников остается на уровне нескольких последних лет. На один класс больше откроется только в Кесклиннаской основной школе - их будет три.