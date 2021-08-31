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В Кохтла-Ярве в первый класс пойдут 280 учеников

В классах все готово к началу учебного года. Снимок сделан в Кесклиннаской основной школе города Кохтла-Ярве. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Порог основной школы в Кохтла-Ярве 1 сентября впервые переступят 280 первоклассников.

Это предварительная цифра, так как точные данные станут известны 10 сентября, когда все учебные заведения зарегистрируют списки.

По словам вице-мэра Нины Алексеевой, некоторые родители записывают детей в несколько школ и принимают окончательное решение в последний момент. Количество первоклассников остается на уровне нескольких последних лет. На один класс больше откроется только в Кесклиннаской основной школе - их будет три.

В городе сланцевиков шесть муниципальных основных школ и одна частная, куда также придут первоклассники.

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