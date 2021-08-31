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СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасли пьяного мужчину, спавшего на горящем матрасе
28-29 августа 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Вечером 29 августа спасателей вызвали в четырехэтажный жилой дом на улице Ранна в Силламяэ.

На первом этаже дома чувствовался запах дыма и раздавался тревожный сигнал датчика. Спасатели определили квартиру, откуда распространялся дым, и обнаружили внутри горящий матрас и нетрезвого мужчину, который уснул с непотушенной сигаретой.

Возгорание ликвидировали в 22.13, жильца квартиры передали работникам скорой помощи для медосмотра. 

Утечка газа угрожала жителям многоквартирного дома

Вечером 28 августа в центр тревоги поступило сообщение, что в подъезде четырехэтажного жилого дома по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве чувствуется запах газа. Прибывшие на место спасатели установили квартиру, где имела место утечка газа, закрыли газовый кран, а также проветрили как квартиру, так и подъезд.

О случившемся проинформировали председателя квартирного товарищества, а жильцов попросили в срочном порядке вызвать на место техников по газовому оборудованию и до этого не пользоваться газовыми устройствами.

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