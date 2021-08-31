СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасли пьяного мужчину, спавшего на горящем матрасе

СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасли пьяного мужчину, спавшего на горящем матрасе28-29 августа 2021 г.
Вечером 29 августа спасателей вызвали в четырехэтажный жилой дом на улице Ранна в Силламяэ.
Вечером 29 августа спасателей вызвали в четырехэтажный жилой дом на улице Ранна в Силламяэ.
На первом этаже дома чувствовался запах дыма и раздавался тревожный сигнал датчика. Спасатели определили квартиру, откуда распространялся дым, и обнаружили внутри горящий матрас и нетрезвого мужчину, который уснул с непотушенной сигаретой.
Возгорание ликвидировали в 22.13, жильца квартиры передали работникам скорой помощи для медосмотра.
Вечером 28 августа в центр тревоги поступило сообщение, что в подъезде четырехэтажного жилого дома по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве чувствуется запах газа. Прибывшие на место спасатели установили квартиру, где имела место утечка газа, закрыли газовый кран, а также проветрили как квартиру, так и подъезд.
О случившемся проинформировали председателя квартирного товарищества, а жильцов попросили в срочном порядке вызвать на место техников по газовому оборудованию и до этого не пользоваться газовыми устройствами.