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Доставка лекарств из России закончилась для женщины условным заключением

Зал суда. ФОТО: Эльмо Рийг / Postimees

Вируский уездный суд в уголовном порядке осудил женщину, которая незаконно ввозила из России в Эстонию лекарства, используемые для лечения психических заболеваний.

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В соответствии с обвинением, Алла (63) попалась на Нарвском пограничном пункте, когда в ее сумке и карманах пальто нашли препарат "Феназепам", входящий в перечень психотропных веществ, для применения которого необходимо предписание врача. Женщина приобрела лекарство в России и не могла предъявить медсправку, по которой в Эстонию можно ввезти до 30 таблеток этого лекарства. По закону для ввоза партии таблеток больше 30 штук необходимо спецразрешение Департамента лекарственных средств, какового у женщины тоже не имелось.

У женщины изъяли аж 700 таблеток "Феназепама", а этого хватило бы, чтобы вызвать психотропное или наркотическое опьянение более чем у 10 человек, то есть речь шла о большом объеме.

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