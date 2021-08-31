Доставка лекарств из России закончилась для женщины условным заключением

В соответствии с обвинением, Алла (63) попалась на Нарвском пограничном пункте, когда в ее сумке и карманах пальто нашли препарат "Феназепам", входящий в перечень психотропных веществ, для применения которого необходимо предписание врача. Женщина приобрела лекарство в России и не могла предъявить медсправку, по которой в Эстонию можно ввезти до 30 таблеток этого лекарства. По закону для ввоза партии таблеток больше 30 штук необходимо спецразрешение Департамента лекарственных средств, какового у женщины тоже не имелось.