Пийа Тамм покидает должность директора Йыхвиского концертного дома

Пийа Тамм сказала "Северному побережью", что оставляет руководство концертным домом по личным причинам, чтобы после 16 лет напряженной работы сделать паузу и снизить свою рабочую нагрузку. Она сказала, что продолжит руководить Вируским кинофондом.

"Мой 16-летний путь в Йыхвиском концертном доме завершается, - сообщила Пийа Тамм в письме, отправленном партнерам по сотрудничеству во вторник после полудня. - Для меня было большой радостью и честью развивать и оживлять вместе с вами культурную жизнь в Вирумаа. Это был крайне увлекательный путь, и я очень благодарна вам за наше содержательное и долговременное сотрудничество".

Коммуникационный руководитель "Eesti Kontsert" Андри Майметс сказал, что уход Пийи Тамм с должности стал неожиданностью. "Пийа годами действовала смело и энергично - это впечатляет. Понятно, что в какой-то момент желание у человека иссякает", - сказал он.

В начале этого года Пийа Тамм удостоилась премии "Жемчужина культуры Ида-Вирумаа" за руководство концертным домом и кинофондом. В 2008 году она была выбрана деятелем года в Ида-Вирумаа. Пийа Тамм активно занимается представлением и продвижением Ида-Вирумаа.

Андри Майметс сказал, что искать нового директора для Йыхвиского концертного дома не планируется. Рабочие обязанности Пийи Тамм будут распределены между имеющимися работниками. Повседневной работой концертного дома станет руководить прежний главный администратор Юри Леэметс. Руководитель концертного зала в церкви Святого Иоанна в Санкт-Петербурге Юри Лейтен займется организацией крупных мероприятий Йыхвиского концертного дома, балетного фестиваля и летнего фестиваля "Музыка семи городов".