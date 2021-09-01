День знаний Славянская основная школа ознаменовала шествием. А государственная гимназия пригласила на мероприятие автобус для вакцинации, чтобы третий год работы наконец полностью прошел в режиме контактного обучения. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik