МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.09-07.09 ⟩ V Дни оперы в Нарве; крестьянская ярмарка в Люганузе

КУЛЬТУРА

Четверг, 2 сентября

Сцена для оперного фестиваля установлена в Кренгольмском квартале. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* Во внутреннем дворе Нарвской крепости в 19.00 в рамках V Дней оперы - концерт "Classics in Jazz": выступают солисты сопрано Елена Бражник (Эстония-Украина), тенор Август Амонов (Мариинский театр; Санкт-Петербург), Бас Прийт Вольмер (национальная опера "Эстония") и джазовый ансамбль (Лембит Саарсалу, саксофон; Олав Эхала, рояль; Тойво Унт, контрабас; Тоомас Рулль, ударные). Билет - 10-15 евоо. Информация: narvaopera.ee.

Август Амонов. ФОТО: архив

Пятница, 3 сентября

* В Тойла в 18.30 - открытие выставки живописи Юло Райдма.

Партию Мими в "Богеме" исполняет Мария Елич (Сербия). ФОТО: vladimir velickovic

* В Нарве в оперной палатке на территории Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках V Дней оперы - опера Джакомо Пуччини "Богема" (Израиль; международный состав солистов). Билет - 10-30 евро, VIP-билет - 15-42 евро. Информация: narvaopera.ee.

Суббота, 4 сентября

* В Нарве в оперной палатке на территории Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках V Дней оперы - гала-концерт "Кренгольмские соловьи". В программе: Моцарт, Россини, Доницетти, Верди, Пуччини, Легар, Кальман, Оффенбах - арии и дуэты. Билет - 10-30 евро, VIP-билет - 15-42 евро. Информация: narvaopera.ee.

"Voces Tallinn". ФОТО: ERR

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие сезона, концерт: симфонический оркестр и оперный хор театра "Ванемуйне", камерный хор Тартуского университета, камерный хор "Voces Tallinn"; солисты Катрин Тарго (сопрано), Аннели Пеэбо (меццо-сопрано); дирижер Ристо Йоост. Билет - 14-16 евро.

Воскресенье, 5 сентября

* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 -акустический дуэт Лийс Мяэсалу и Тарво Вальм. Билет - 12 евро, со значком друга - 10 евро. Кафе открыто с 17.00. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Вторник, 7 сентября

Татьяна Сонина. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи, графики, скульптуры Татьяны Сониной (Нарва) "Мечты живут вместе со мной". Выставка открыта до 3 октября.

СПОРТ

Четверг, 2 сентября

* В Мяэтагузе с 17.00 до 19.00 открыт старт четвергов ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 3 сентября

* На Вокаском стадионе в 17.30 - этап беговой серии Тойлаской волости. Информация: www.toilasport.ee.

Суббота, 4 сентября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.

* В Кулгуском порту в 10.00 - международное морское многоборье среди ветеранов; день первый.

* В Силламяэ на оздоровительной трассе в 12.00 - стар Силламяэского ультразабега.

Воскресенье, 5 сентября

* В Кулгуском порту в 9.00 - международное морское многоборье среди ветеранов; день второй.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; соло.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: "Phoenix" (Йыхви) - "Tarvas" (Раквере).

Вторник, 7 сентября

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской беговой серии.

Четверг, 9 сентября

* В Консу в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.30 - Кубок Эстонии по футболу среди женщин, 1/16 финала: "Phoenix" (Йыхви) - "Wolves/Oshee" (Йыгева).

РАЗНОЕ

Суббота, 4 сентября

"Curly Strings". ФОТО: FB

* В Люганузе на деревенской площади с 10.00 - Люганузеская крестьянская ярмарка. В 12.00 - концерт "Curly Strings". Билет - 1 евро, для дошкольноков - бесплатно.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital