Чт, 2.09.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

Йыхвиский музей приглашает в путешествие во времени по средневековой церкви-крепости

Йыхвиский музей располагается в подалтарных сводчатых подвалах церкви святого Михаила. Одно из украшений музея - стеклянная картина "Легенды Йыхви". ФОТО: JÕHVI MUUSEUMI SELTS

В рамках Дней наследия Йыхвиская церковь святого Михаила раскроет свои тайны и легенды, а посещение музея церкви-крепости в это время будет бесплатным.

Общество Йыхвиского музея приглашает юных ценителей памятников старины поучаствовать в программе Дней наследия "Тайны и легенды Йыхвиской церкви святого Михаила".

- Участники смогут посетить Йыхвискую церковь-крепость и ее музей, исследовать окрестности церкви-крепости и ознакомиться с древностями, - пояснила председатель Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.

В четверг, 9 сентября, в 10.00 двор Йыхвиской церкви святого Михаила открыт для начальных классов, которые заказали программу предварительно.

В воскресенье, 12 сентября, в 13.00 дети вместе с бабушками и дедушками приглашаются в яблоневый сад при церкви, чтобы рассмотреть старые фотографии Йыхви и отправиться в путешествие во времени по средневековой церкви-крепости. В это же время в церкви открыта книжная выставка "Старый Йыхви".

Европейские дни наследия проводятся каждый год в сентябре уже более тридцати лет. Все мероприятия, знакомящие с культурным наследием Эстонии, организуют местные люди. Тема Дней наследия в этом году - "Скрытое наследие". Музей Йыхвиской церкви-крепости 9 и 12 сентября работает бесплатно.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back