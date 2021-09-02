Йыхвиский музей приглашает в путешествие во времени по средневековой церкви-крепости

Общество Йыхвиского музея приглашает юных ценителей памятников старины поучаствовать в программе Дней наследия "Тайны и легенды Йыхвиской церкви святого Михаила".

- Участники смогут посетить Йыхвискую церковь-крепость и ее музей, исследовать окрестности церкви-крепости и ознакомиться с древностями, - пояснила председатель Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.

В четверг, 9 сентября, в 10.00 двор Йыхвиской церкви святого Михаила открыт для начальных классов, которые заказали программу предварительно.

В воскресенье, 12 сентября, в 13.00 дети вместе с бабушками и дедушками приглашаются в яблоневый сад при церкви, чтобы рассмотреть старые фотографии Йыхви и отправиться в путешествие во времени по средневековой церкви-крепости. В это же время в церкви открыта книжная выставка "Старый Йыхви".