Йыхвиский музей приглашает в путешествие во времени по средневековой церкви-крепости
В рамках Дней наследия Йыхвиская церковь святого Михаила раскроет свои тайны и легенды, а посещение музея церкви-крепости в это время будет бесплатным.
В рамках Дней наследия Йыхвиская церковь святого Михаила раскроет свои тайны и легенды, а посещение музея церкви-крепости в это время будет бесплатным.
Общество Йыхвиского музея приглашает юных ценителей памятников старины поучаствовать в программе Дней наследия "Тайны и легенды Йыхвиской церкви святого Михаила".
- Участники смогут посетить Йыхвискую церковь-крепость и ее музей, исследовать окрестности церкви-крепости и ознакомиться с древностями, - пояснила председатель Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.
В четверг, 9 сентября, в 10.00 двор Йыхвиской церкви святого Михаила открыт для начальных классов, которые заказали программу предварительно.
В воскресенье, 12 сентября, в 13.00 дети вместе с бабушками и дедушками приглашаются в яблоневый сад при церкви, чтобы рассмотреть старые фотографии Йыхви и отправиться в путешествие во времени по средневековой церкви-крепости. В это же время в церкви открыта книжная выставка "Старый Йыхви".
Европейские дни наследия проводятся каждый год в сентябре уже более тридцати лет. Все мероприятия, знакомящие с культурным наследием Эстонии, организуют местные люди. Тема Дней наследия в этом году - "Скрытое наследие". Музей Йыхвиской церкви-крепости 9 и 12 сентября работает бесплатно.