СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ У мужчины вымогали крупную сумму

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ У мужчины вымогали крупную сумму25-30 августа 2021 г.
В полицию сообщили, что 25 августа на улице Кангеласте в Нарве угрожали избить 21-летнего мужчину и вымогали у него 6000 евро.
В полицию сообщили, что 25 августа на улице Кангеласте в Нарве угрожали избить 21-летнего мужчину и вымогали у него 6000 евро.
30 августа полиция получила сообщение, что на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 39-летняя женщина в ходе ссоры нанесла травмы своему супругу. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой.
30 августа 48-летний мужчина сообщил в полицию, что 16 августа неизвестный взял кредит на его имя в АО "Bandora" и расплатился в магазинах. Предварительный ущерб - 3446 евро.
30 августа на Нарвском шоссейном погранпункте проверили направлявшийся в Россию легковой автомобиль "Toyota Corolla", которым управлял 46-летний гражданин России. Водитель предъявил чиновнику полиции на проверку водительское удостоверение Российской Федерации, которое оказалось поддельным. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.