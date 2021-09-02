СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ У мужчины вымогали крупную сумму

Жена травмировала мужа

30 августа полиция получила сообщение, что на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 39-летняя женщина в ходе ссоры нанесла травмы своему супругу. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой.

Мошенник взял кредит на имя мужчины

30 августа 48-летний мужчина сообщил в полицию, что 16 августа неизвестный взял кредит на его имя в АО "Bandora" и расплатился в магазинах. Предварительный ущерб - 3446 евро.

Задержан гражданин России с поддельным документом

30 августа на Нарвском шоссейном погранпункте проверили направлявшийся в Россию легковой автомобиль "Toyota Corolla", которым управлял 46-летний гражданин России. Водитель предъявил чиновнику полиции на проверку водительское удостоверение Российской Федерации, которое оказалось поддельным. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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