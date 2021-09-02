Полиция ищет пропавшего 15-летнего Виталия
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Кохтла-Ярве 15-летнего Виталия. Близкие в последний раз общались с ним 30 августа.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Кохтла-Ярве 15-летнего Виталия. Близкие в последний раз общались с ним 30 августа.
В четверг, 2 сентября, в полицию поступило сообщение, что близкие с 30 августа не могут связаться с Виталием. Юноша ушел из дома в Кохтла-Ярве вечером 29 августа и направился на железнодорожный вокзал, чтобы поехать в учебное заведение в Тапа, но туда он так и не добрался.
Приметы Виталия переданы всем местным патрулям, полицейские продолжают собирать информацию для выяснения местонахождения пропавшего.
Рост Виталия 170 см, у него среднее телосложение и короткие волосы. На нем были тонкая черная кофта, синяя спортивная куртка и брюки, черная спортивная обувь.
Полиция просит всех, кто видел Виталия или владеет информацией о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.