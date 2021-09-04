За неправильную парковку штрафуют чаще

Для сравнения - за весь прошлый год было 110 оштрафованных за подобный проступок.

Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов сказал, что цифра растет не только потому, что они ежедневно сами ездят по городу, но и потому, что фотографии с мест нарушений присылают полицейские патрули и бдительные горожане. Предупредительный штраф - 20 евро.