Сб, 4.09.2021
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За неправильную парковку штрафуют чаще

Парковка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В текущем году за неправильную парковку в городе Кохтла-Ярве было назначено 93 предупредительных штрафа - автоводители ставили автомобили под знаками или на газонах.

Для сравнения - за весь прошлый год было 110 оштрафованных за подобный проступок.

Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов сказал, что цифра растет не только потому, что они ежедневно сами ездят по городу, но и потому, что фотографии с мест нарушений присылают полицейские патрули и бдительные горожане. Предупредительный штраф - 20 евро.

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