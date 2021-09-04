"Мне так приятно, когда наши взрослые ученики из Ида-Вирумаа радуются: "Со мной больше никто не переходит на русский язык!". Потому что если произносить слова совсем на русский манер, то эстонец устанет слушать или не захочет видеть, как говорящий мучается, и очень быстро перейдет на русский язык", - говорит Наталья Китам.

"Мне так приятно, когда наши взрослые ученики из Ида-Вирумаа радуются: "Со мной больше никто не переходит на русский язык!". Потому что если произносить слова совсем на русский манер, то эстонец устанет слушать или не захочет видеть, как говорящий мучается, и очень быстро перейдет на русский язык", - говорит Наталья Китам. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Неправильное эстонское произношение утомляет не только слух слушателя-эстонца, но и самого говорящего, считает Наталья Китам, психолог по образованию и создательница языковой школы "Multikey".

- Многие знают вас в лицо с тех времен, когда вы работали диктором русскоязычной "Актуальной камеры". Но в последние годы вы трудитесь на ниве эстонского языка.

- Да. Я руковожу онлайн-школой "Multikey", это, по сути, языковая лаборатория, в которой мы разрабатываем и испытываем новые методики обучения языку, и если они работают, то сразу их внедряем. Самой большой инновацией я считаю курс по постановке произношения Эйнара Краута (преподавателя по технике речи).

- Мы склонны считать правильное произношение чем-то второстепенным. Некоторые даже полагают, что акцент добавляет речи изюминку.

- Неверное произношение не только мешает эстонцу тебя понять, но мешает и тебе понимать эстонский язык, потому что ты не замечаешь, где слово начинается, а где заканчивается. У эстонского языка свой ритм и ударение.

Да, считается, что произношение - дело второстепенное, вишенка на торте. Но мы с Эйнаром Краутом говорим, что это и есть торт. Обращая внимание на произношение, мы добиваемся гораздо большего успеха в обучении языку.

Как психолог, изучавший психолингвистику и нейролингвистику, утверждаю: если мы в самом начале учим правильному произношению, то в мозгу формируется новая нервная сеть, относящаяся к эстонскому языку. Это связано с движениями. Эстонец говорит совсем иначе, он очень расслаблен.

Например, в качестве одного из упражнений мы советуем зевать.

- Это упражнение знакомо тем, кто поет в хоре, оно применяется для распевки.

- Это также одна из возможностей получить эстонскую "õ": зевните, но подавите зевок. Или расслабьтесь, как будто вы вообще не хотите ничего говорить, и скажите "õ". Когда я рассказываю это детям, они повторяют следом и очень удивляются: голос как будто свой, но произношение получается эстонское. Знаете, сколько радости это приносит!

Некоторые наши ученики говорят, что FONS, то есть наш курс эстонского произношения, - это спа, который они оставляют на конец дня, чтобы расслабиться.

Если я сейчас произнесу это же предложение согласно принципам артикуляции русского языка, то оно прозвучит совсем иначе, потому что я напрягу органы речи. Я бы уже устала, если бы говорила по-эстонски с сильным русским акцентом. Это утомляет не только того, кто слушает, но и самого говорящего.

- В таком случае разговор на эстонском языке может быстро закончиться.

- Мне так приятно, когда наши взрослые ученики из Ида-Вирумаа радуются: "Со мной больше никто не переходит на русский язык!". Потому что если произносить слова совсем на русский манер, то эстонец устанет слушать или не захочет видеть, как говорящий мучается, и очень быстро перейдет на русский язык.

Нескладную речь выносит только экзаменатор, ведь никто не говорит, что произношение должно быть идеальным - акцент есть акцент. Помню, как один высокопоставленный чиновник сказал, что у русских просто иначе устроена ротовая полость и они не могут добиться правильного эстонского произношения. Еще как могут!

- На одной конференции по языковому погружению выступали несколько детсадов, и контраст был огромным. Одни дети, у которых был учитель-эстонец, пели на эстонском языке. Воспитанники учителя, для которого родным языком был русский, тоже пели на эстонском, но с режущим слух акцентом. Хотя научиться произношению должно быть легче всего именно в детстве.

- Думаю, что учителя, не владеющие правильным произношением, - это большая проблема. К счастью, мы можем ее решить. У нас есть курс для учителей, которые хотят разобраться в фонетике эстонского языка. Он о том, как помочь ученику поставить произношение эстонских согласных и гласных, понять их суть.

Некоторые выпускники нашего курса постановки произношения говорят по-эстонски безупречно. Не все. И не всем это нужно. Но когда ты учишься правильно говорить по-эстонски, ты узнаешь, как быть эстонцем и как его понять.

Между работой органов речи и тем, каков характер и стратегия выживания эстонца, существует прямая связь: минимальное, прагматичное, своевременное усилие - и снова расслабление. Ударение, сделано ровно то, что нужно, ничего лишнего - расслабление. Это постоянный режим экономии энергии.

В рамках обучения произношению мы даем знания о характере эстонца, вдобавок к культурному пласту, который мы тоже считаем важным. Каждую субботу мы советуем нашим учащимся посмотреть какую-нибудь передачу или фильм на эстонском языке, каждое воскресенье рекомендуем послушать песню - в онлайн-школе урок эстонского языка есть каждый день. Один школьник сказал:" Я и не знал, что у эстонцев такие красивые песни". Знакомство с культурным пластом Эстонии - часть курса.

Наши ученики смело включают на работе "Vikerraadio" и дают слушать другим, поскольку это часть языковой практики. Мы советуем, например, слушать по "Vikerraadio" передачу "Õhtujutt", радиоспектакли.

Также я советую изучающим язык группу в "Facebook" "Räägi minuga" ("Поговори со мной"). Наши посты просматривают 50000 человек в месяц и 1500-2000 человек каждый день. Эта группа стала большим виртуальным классом, где каждый может задать вопрос о грамматике, произношении, лексике или переводе и сразу получить ответ. Там же можно найти и друга для языковой практики. Пишешь, кто ты такой, какие у тебя интересы и что ты можешь предложить взамен.

- Например, практику в русском языке?

- Да, но не все эстонцы этого хотят. Может быть, у собеседника есть собака, с которой нужно иногда гулять, или у вас есть общий интерес. Мне нравится говорить, что учить язык - не значит учить слова и грамматику. Новый язык - это новые люди, которых ты понимаешь и которые понимают тебя. Это новые места, где ты оказываешься и где тебе комфортно, новые дела. Если думать об изучении языка в таком ключе, то открывается совсем другая перспектива. На мой взгляд, правильнее изучать язык через общение с людьми.

Сейчас мы предлагаем также курс практики и фонетики на уровень A1+, который предназначен для тех, кто бросил учить язык и хочет начать заново. Я как психолог забочусь о том, чтобы ко времени перехода на следующий уровень владения языком ученики присоединились, например, к какой-нибудь благотворительной организации в своем районе. Уровень владения языком еще начальный, но это можно компенсировать, если вместе делать что-то хорошее.

Если человек знает язык на уровне В1, то мы ищем возможности учиться на эстонском языке. Не курсы эстонского языка, а кружок кулинарии, фотографии или рукоделия, где можно учиться чему-нибудь простому на эстонском языке и где человеку интересно. Нужно использовать имеющиеся возможности, специально что-то создавать не надо.

Научиться правильному произношению никогда не поздно

В чем заключается суть созданного вами метода обучения произношению?

Эйнар Краут. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Многолетний режиссер радиоспектаклей и преподаватель по технике речи Эйнар Краут:

- Это оригинальный метод, предполагающий изучение не звуков, а движений органов речи.

Из-за различий в движениях органов речи произношение языков различается, поэтому иностранный язык трудно выучить. Один учитель языка из Ида-Вирумаа даже сказал: "Если вы хотите научиться правильному произношению, то отнимите от своего возраста шесть-семь лет и узнаете, на сколько вы опоздали". И так думают очень многие люди по всему миру.

И в Эстонии есть те, кто убежден, что научиться произношению возможно, но с большим трудом, да и мы на своих курсах по постановке произношения ничего легкого не предлагаем. Но благодаря тому, что наш подход к произношению основывается на движениях, а не на звуках, нам удается проникнуть в сущность другого языка.

Большинство языковых учебников создают такое впечатление, будто бы произношение - это красивое дополнение к знанию языка. Мол, если мы овладели грамматикой и словарным запасом, то можно и ему немного поучиться. Мы можем произносить так, как привыкли делать на родном языке, но тогда произношение будет неправильным. Например, звук "а" в эстонском и русском языках образуется совершенно по-разному.

Неправильное произношение передается детям

Арно Казенийт. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

- В ситуации, когда для двух третьих учителей эстонского языка как второго в Ида-Вирумаа родным языком является русский, правильное произношение представляет большую проблему, - сказал руководитель созданного по частной инициативе движения "Eesti keelepööre" ("Эстонский языковой переворот"), директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт (на снимке).

Арно Казенийт пригласил Наталью Китам и Эйнара Краута в организованную "Eesti keelepööre" летнюю школу для учителей, чтобы они продемонстрировали упражнения на произношение и вдохновили учителей продолжать работу над своим произношением.

- Многие учителя усвоили неправильное произношение, и, к сожалению, оно передается детям, - сказал Казенийт. - На самом деле произношение нужно ставить уже в детском саду, потому что тогда мышцы рта легче всего разработать. Часто считают, что это забота логопеда, но в действительности каждый учитель языка в каком-то смысле является и логопедом.