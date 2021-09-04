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Возможность заказать курьерскую доставку продуктов на дом облегчила жизнь селян

Все заказы жителей Ида-Вирумаа комплектуются в Йыхви, откуда курьеры доставляют их в поддерживающих необходимую температуру ящиках в любой уголок уезда. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Возможность заказать в "Selver" доставку товаров на дом не отбила покупателей у сельских магазинов и не уменьшила объем работы у социальных работников.

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Жительница Алутагузе Мари-Лийз Аре пользуется услугой доставки "Selver" с самого ее начала и довольна как сроком хранения и упаковкой продуктов, так и замечательными курьерами. "Как-то раз зимой курьер не отважился подъехать к дому по узкой дороге через глубокий снег и мы сами вышли навстречу, а обычно сумки заносят в коридор дома", - сказала она.

Наде Сеппа отмечает, что жизнь стала комфортнее: "Экономишь время как на поездке, так и на шопинге; к тому же отпадают совершаемые под влиянием эмоций покупки".

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