Возможность заказать курьерскую доставку продуктов на дом облегчила жизнь селян

Жительница Алутагузе Мари-Лийз Аре пользуется услугой доставки "Selver" с самого ее начала и довольна как сроком хранения и упаковкой продуктов, так и замечательными курьерами. "Как-то раз зимой курьер не отважился подъехать к дому по узкой дороге через глубокий снег и мы сами вышли навстречу, а обычно сумки заносят в коридор дома", - сказала она.