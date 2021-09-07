Выступающие против ахтмеского завода масел баллотируются по списку соцдемов
Протестующие два последних года против строительства ахтмеского завода масел активисты баллотируются в Кохтла-Ярвеское горсобрание по списку Социал-демократической партии.
Протестующие два последних года против строительства ахтмеского завода масел активисты баллотируются в Кохтла-Ярвеское горсобрание по списку Социал-демократической партии.
В список соцдемов войдут семь активистов движения "Kohtla-Järve - Uus Elu" ("Кохтла-Ярве - новая жизнь").