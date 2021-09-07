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Выступающие против ахтмеского завода масел баллотируются по списку соцдемов

Лидер соцдемов Эдуард Одинец (второй слева) вместе с присоединившимися к избирательному списку гражданскими активистами Владимиром Чужасом, Игорем Ивановским и Сергеем Бучинским. ФОТО: Erakogu

Протестующие два последних года против строительства ахтмеского завода масел активисты баллотируются в Кохтла-Ярвеское горсобрание по списку Социал-демократической партии.

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В список соцдемов войдут семь активистов движения "Kohtla-Järve - Uus Elu" ("Кохтла-Ярве - новая жизнь").

Один из лидеров этого движения Сергей Бучинский сказал, что до тех пор, пока в Кохтла-Ярве будут такие лидеры, как в последние десятилетия, будущего у города нет. "Поэтому мы и решили присоединиться к социал-демократам - к опытной политической силе, которая тоже хочет навести в городе порядок и дать городу новую жизнь", - сказал Бучинский.

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