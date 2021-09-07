Выступающие против ахтмеского завода масел баллотируются по списку соцдемов

Один из лидеров этого движения Сергей Бучинский сказал, что до тех пор, пока в Кохтла-Ярве будут такие лидеры, как в последние десятилетия, будущего у города нет. "Поэтому мы и решили присоединиться к социал-демократам - к опытной политической силе, которая тоже хочет навести в городе порядок и дать городу новую жизнь", - сказал Бучинский.